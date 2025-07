¡Atención! EPM anuncia nuevos cortes de agua en el nororiente de Medellín

Más barrios de Medellín tendrán interrupciones de agua

EPM anunció nuevas interrupciones en el servicio de acueducto que afectarán a varios sectores del nororiente de Medellín, como parte de los trabajos necesarios para regular el nivel de los tanques de abastecimiento. La medida obedece a ajustes operativos relacionados con el canal Piedras Blancas – El Toldo.

La suspensión del servicio comenzará hoy domingo a las 11:00 p.m. y abarcará los circuitos Santo Domingo, La Montaña y La Honda. Según informó la empresa, estas acciones son fundamentales para normalizar el suministro en la zona.

Zonas que tendrán cortes de agua:

Circuito Santo Domingo

Esta interrupción incluye 16.441 usuarios y clientes de los sectores y barrios: Santo Domingo Savio No. 1 y No. 2, Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso, La Esperanza No. 2, San José de La Cima No. 1 y No. 2, Las Granjas, Oriente, Popular, Carpinelo, La Avanzada y Aldea Pablo VI, en el siguiente rango de direcciones:

De calle 84A hasta calle 84C entre carrera 31A y carrera 31B.

De calle 84C hasta calle 86 entre carrera 31 y carrera 31AA.

De calle 86 hasta calle 86 AB entre carrera 30 y carrera 31AA.

De calle 86AB hasta calle 89 entre carrera 31 y carrera 33.

De calle 89 hasta calle 89A entre carrera 31 y carrera 34.

De calle 89A hasta calle 91 entre carrera 31 y carrera 33.

De calle 91 hasta calle 91A entre carrera 31B y carrera 34.

De calle 91A hasta calle 93A entre carrera 31B y carrera 32.

De calle 93A hasta calle 100B entre carrera 30 y carrera 37.

De calle 100B hasta calle 102 entre carrera 28 y carrera 37.

De calle 102 hasta calle 107B entre carrera 28 y carrera 37A.

De calle 107B hasta calle 110 entre carrera 28 y carrera 32A.

De calle 110 hasta calle 112 entre carrera 28 y carrera 33.

De calle 112 hasta calle 121 entre carrera 28E y carrera 30.

Circuito La Montaña

Esta interrupción incluye 6.857 usuarios y clientes, en el siguiente rango de direcciones:

De carrera 23B a carrera 27 entre calle 83B a calle 84B.

De calle 71B a calle 81 entre carrera 24 a carrera 28.

De calle 67 a calle 71B entre carrera 27 a carrera 28.

De calle 84B a calle86B entre carrera 23B a carrera 25A.

Circuito La Honda

Esta interrupción incluye 3.086 usuarios y clientes, en el siguiente rango de direcciones:

De calle 71AA a calle 71B entre carrera 22 a carrera 24.

De carrera 23C a carrera 24 entre calle 71B a calle 79C.

Carrera 23C entre calle 79C a calle 81B.

De calle 83B a calle 87 entre carrera 21D a carrera 22.

Esta interrupción en los Circuitos La Montaña y La Honda incluyen usuarios y clientes de los sectores y barrios: Bello Oriente, El Raizal, La Cruz, La Honda y Versalles No. 1 y No. 2.

EPM invitó a la ciudadanía a mantener prácticas de ahorro y uso eficiente del agua durante este proceso, el cual es clave para la estabilidad del sistema en esa área de la ciudad.

Para resolver inquietudes o conocer detalles adicionales, los usuarios pueden comunicarse con la Línea de Atención al Cliente al (604) 444 41 15.

