¡Atención! Nueva rotación del Pico y Placa 2024 para el primer semestre en Medellín y el Valle de Aburrá

Hoy 30 de enero se definió la nueva rotación del Pico y Placa para el primer semestre del 2024.

Esta medida restringe la circulación de vehículos por días, con el objetivo de mejorar la movilidad y el tráfico en la ciudad.

A partir del lunes 5 de febrero de 2024 comienza la nueva rotación del Pico y Placa en Medellín los demás municipios del Valle de Aburrá, desde las. 5 de la mañana hasta las 8 de la noche.

Conozca las vías exentas de la medida en Medellín y el Valle de Aburrá.

Pico y Placa 2024 – Primer semestre

Esta es la nueva rotación:

Lunes: 5 – 8

Martes: 1 – 4

Miércoles: 2 – 0

Jueves: 3 – 6

Viernes: 7 – 9

La nueva rotación aplicará para dos dígitos una vez por semana de la siguiente manera:

Carros particulares con último digito de la placa.

Motos de 2 y 4 tiempos con primer número de placa.

La medida empezará a regir de forma pedagógica por una semana y será sancionatoria a partir del 12 de febrero. El periodo de los nuevos dígitos se extenderá hasta el 5 de julio.

Tenga presente que el incumplimiento del pico y placa genera una multa de hasta 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, y se podría llegar a la inmovilización del vehículo.

Los carros eléctricos, híbridos y a gas natural que cuenten con licencia de tránsito actualizada, no tendrán que solicitar de nuevo autorización escrita para la exoneración y quedan automáticamente por fuera del pico y placa.

Por último, este sorteo no se realizó a través de la Lotería de Medellín, pues no se estaba garantizando la rotación de los números. Este año construyeron un “método técnico y estadístico en el que no se repiten los números del último semestre de 2023 y se tienen en cuenta los días de restricción por placa de los últimos dos años”, explicó el secretario de Movilidad, Mateo González Benítez.