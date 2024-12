¡Atención! Petro le pide la renuncia al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla

«Espero su renuncia» así lo dijo el presidente de Colombia Gustavo Petro a través de su red social X

A través de una serie de trinos en su cuenta oficial, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le pidió la renuncia al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

El ministro de Hacienda actualmente enfrenta un escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de la Gestión para el Riesgo de Colombia, que está relacionado con la asignación de presuntos recursos y la supuesta compra de congresistas, luego de las declaraciones de su ex asesora, en la que presuntamente el ministro había sido un personaje clave para la aprobación de créditos en el año 2023 para la compra de votos a congresistas.

En medio de este escándalo, Petro ha salido en diferentes oportunidades a la defensa de su ministro, afirmando que han sido víctimas de una «trampa» realizada supuestamente por la derecha política:

«El error de Bonilla es la ingenuidad académica, pensar que todos tienen la misma altura intelectual. Por eso desobedeció mi indicación de no confiar en los funcionarios uribistas de minhacienda, que nos hicieron trampas desde el principio, como cuando pagaron con el presupuesto, el déficit de gasolina de Duque, o evaporaron la plata para la universidad pública, o no pusieron los códigos que clasifican los proyectos del gobierno para impedir su presupuestación y que no llegaran los recursos. O cuando sabotearon internamente los giros a los programas de educación pública y transporte cuando los desmenucé en mi decreto de liquidación del presupuesto a principios de año porque yo no quería que volvieran a desaparecer los dineros con destino a los programas del pueblo…»

En el texto más largo que ha escrito en lo que hoy es conocido como el medio oficial para dar sus declaraciones y decisiones, la red social X, dijo que espera la renuncia del funcionario y que no es por el escándalo, sino porque no quiere que el ministro progrese como economista y que «no sea acorralado» :

«Espero su renuncia, no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de gobierno y quieren derribar inconstitucionalmente ese gobierno, porque quiero que sea un economista como Varoufakis y no como Tsipras, porque no voy a permitir que se acorrale al pueblo con extorsiones, y porque usaré la constitución si el congreso se deja llevar de quienes extorsionan y buscan el golpe inconstitucional, porque mi deber es ayudar con todo a la gente que trabaja y estudia, y no arrodillarme ante quienes sirven los más poderosos intereses de la codicia y la insensibilidad con los humildes. Espero su renuncia porque ahora debe dedicarse a su defensa sin mancha de usar el poder en su defensa», expresó Petro.

Se espera un pronunciamiento oficial por parte del ministro, se especula entre los expertos varios nombres que podrían sonar para reemplazar a Bonilla en una de las carteras más importantes del país, serían el actual viceministro de Hacienda, Diego Guevara y Luis Carlos Reyes, ministro de Comercio.

Otros hechos

Por otra parte, el ministro Bonilla envió una denuncia a la Fiscalía General de la Nación por presunta injerencia en decisiones relacionadas con la hidroeléctrica Urrá, ubicada en Córdoba. Los implicados serían Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y Nicolás Alcocer, quien es el hijo de Verónica Alcocer e hijo adoptivo de Gustavo Petro, esta información según Blu Radio.

El supuesto propósito sería tomar presuntamente control de la compañía, favorecer a terceros a través de la adjudicación de contratos.

