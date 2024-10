¡Atentas! Estos son los mitos y verdades para proteger la zona íntima o V de las mujeres

A través del tiempo, se han comentado varios mitos y realidades sobre la higiene íntima de las mujeres, conozca cuáles son

En el tema de higiene de la zona íntima o V de las mujeres, hay diversos mitos que se han masificado a través del tiempo y que pueden influir negativamente en la salud de las mujeres.

Uno de los más comunes es la idea de que está bien usar el mismo panty, calzón o ropa interior durante 24 horas. Sin embargo, especialistas en ginecología advierten que esto puede aumentar el riesgo de infecciones y molestias, ya que la acumulación de secreciones y factores externos no es saludable para la zona y puede generar molestias, olores, e infecciones. Para mitigar estos problemas los especialistas recomienda el uso de protectores diarios, aprobados y testeados para que no generen enfermedades e inconvenientes en la salud de las mujeres.

La ginecóloga Mónica Lotero, experta aliada de Nosotras, afirma que: «Hemos hecho una campaña para informar, comunicar de forma certera y con un aval médico ginecológico para compartir esta desinformación que hay, los tabúes más comunes asociados a los protectores, tampones y toallas higiénicas son que generan humedades y que pueden ser causa de cambios en el pH, infecciones, entre otros. Hay que tener en cuenta que esto es asociado al mal uso, pues al no cambiarlos regularmente aumenta esa posibilidad. Por eso hay que estar alertas y tener en cuenta que lo ideal es que uses un protector, tampón o toalla íntima avalado con tecnología suficientemente buena que esté compuesta de algodón y otros elementos para que no generen estas problemáticas».

Otro mito muy frecuente es en relación a los protectores diarios, pues algunas indican que calor y sudoración, otras incluso, afirman que son alérgicos y que generan malos olores. Los especialistas dicen que esta creencia ha llevado a muchas mujeres a evitarlos, pero la realidad es que no todos los protectores son iguales. Hay nuevas tecnologías respirables, cubiertos de algodón y que permiten la circulación de aire, por ende, las mujeres no tendrán que sufrir ninguno de estos inconvenientes de calor y humedad.

Un mito entre las mujeres son los riesgos ante las infecciones, pues el buen uso de protectores, tampones y toallas higiénicas, incluyendo su cambio regular en tiempos estimados, reduce la posibilidad.

