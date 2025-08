¡Atentos! Hoy se conocerá la condena del expresidente Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal

La jueza Sandra Heredia decidirá si el expresidente cumplirá pena en prisión o en su casa

Tras la histórica decisión del pasado lunes 28 de julio, en la que la jueza Sandra Liliana Heredia declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por dos delitos de soborno en actuación penal y tres fraudes procesales, este viernes 1 de agosto se definirá la pena que deberá cumplir como determinador de esas conductas. El fallo también lo absolvió de un soborno simple. Ahora, el foco está en la duración de la condena y en si será efectiva en centro carcelario o podrá cumplirla desde su residencia.

De acuerdo con el Código Penal colombiano, cada uno de los delitos imputados tiene una pena de prisión entre 6 y 12 años, así como multas económicas que pueden superar los 1.000 salarios mínimos y restricciones para ejercer cargos públicos.

No obstante, la suma total no se calcula de forma aritmética, sino bajo una fórmula legal que considera agravantes y atenuantes. En este caso, aunque Uribe no tiene antecedentes judiciales, se considera agravante su alta investidura pública y el carácter continuado de los delitos cometidos.

Uno de los puntos más discutidos en esta etapa del proceso es si el expresidente deberá ir a prisión o si podría recibir algún beneficio como prisión domiciliaria. Cabe recordar que, en 2020, cuando la Corte Suprema de Justicia le impuso medida de aseguramiento, permaneció recluido preventivamente en su hacienda El Ubérrimo.

Expertos penalistas, como el exfiscal Germán Pabón, han sido consultados para analizar el tipo de condena que podría establecerse y las implicaciones jurídicas del fallo que será leído hoy a las 2:00 p. m.

