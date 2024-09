Atlético Nacional perdió 1-0 en su visita al Atlético Bucaramanga: esto dijo Efraín Juárez tras la derrota

Nacional suma 16 puntos en nueve partidos disputados en la Liga

A las 8:00 p.m. del 23 de septiembre rodó el balón en el Estadio Américo Montanini por la fecha 11 de la Liga colombiana. En un partido sin emociones, Bucaramanga impuso su localía con un gol de Fabry Castro al minuto 71´. El equipo verde llevaba cinco partidos sin perder (entre Liga y Copa) y dejó escapar la oportunidad de recortar la distancia con los primeros de la tabla.

El conjunto´verdolaga´ mostró falencias en su juego, pues en los 90 minutos solo generó una oportunidad clara de gol. En el segundo tiempo, el visitante intentó controlar el juego pero Sambueza fue protagonista al minuto 71´, cuando a través de un tiro libre asistió a Fabry Castro, quien de cabeza anotó el único gol del partido.

El único remate al arco del equipo verde se tardó 92 minutos y fue un balón fácil de controlar para el ex nacional Aldair Quintana. 2 minutos más tarde, Alfredo Morelos cabeceó en el área de Bucaramanga pero una vez más el portero salvó al leopardo. Estas dos acciones fueron lo más destacado de un irreconocible nacional.

Las polémicas declaraciones de Efraín Juárez tras la derrota

El técnico Juárez sorprendió a los hinchas verdes con la convocatoria de los jugadores para el duelo ante Atlético Bucaramanga, ya que dentro de este grupo de jugadores estaban los cinco futbolistas señalados del caso de indisciplina, hace una semana, en Valledupar.

En el juego ante Bucaramanga, fueron titulares Chipi Chipi Castillo, Jorman Campuzano y Dairon Asprilla ( jugadores involucrados en la polémica) hecho que causó indignación en sus aficionados.

Luego, en la rueda de prensa el técnico mexicano manifestó que la institución y él ya habían dejado claro el tema y que simplemente estaban realizando una rotación del grupo de jugadores por la cantidad de partidos que tiene en el calendario.

“Ya hablamos de eso y lo dejé claro el partido pasado, tengo un grupo de 26 jugadores que pueden rotar, todos tienen la oportunidad de ser titular o ser suplente, es tema de rotación, porque estamos jugando cada 48 horas prácticamente, así que el partido pasado roté, este también y seguro para el siguiente haré otra rotación”, indicó Efraín Juárez.

Nuevamente el DT de Nacional Efraín Juárez no habla sobre el tema fiesta en Valledupar y aduce a la «rotación» para alinear como titular a 3 de los involucrados… pic.twitter.com/QW46TxeHRM — ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ🎱 (@juanchoserrano_) September 24, 2024

Tras esta respuesta del mexicano, el periodista le realizó una nueva pregunta “¿Entonces no hubo castigo para los indisciplinados?”

A lo que el entrenador respondió “Volvemos a lo mismo, ya hablamos de eso, el club sacó un comunicado y me parece que tendríamos que estar hablando del partido de Bucaramanga, que es lo importante. Me parece que estuvo claro todo”.

El próximo partido de Atlético Nacional será el jueves 26 de septiembre ante Junior en el Atanasio Girardot a las 8:30 p.m. por la décima fecha de la Liga colombiana.

