Atlético Nacional va por la cima frente a un Alianza urgido de puntos

Atlético Nacional recibe a Alianza FC en el Polideportivo Sur de Envigado por la sexta fecha del torneo de la Liga BetPlay II-2025

Este viernes arranca la sexta jornada con un atractivo duelo entre Atlético Nacional vs Alianza FC. El partido se disputará las 3:30 p.m. en el estadio Polideportivo Sur de Envigado, donde el conjunto verdolaga será local.

Este cambio de sede se debe a que el estadio Atanasio Girardot está ocupado por eventos culturales y conciertos programados en el marco de la Feria de las Flores, uno de los eventos más importantes del año en Medellín. Por ello, el equipo antioqueño se trasladará a Envigado para ejercer su localía en esta jornada.

Nacional llega con buen impulso tras golear a Cúcuta Deportivo en la Copa Colombia, y buscará mantener ese ritmo para consolidarse como uno de los líderes del torneo. Con la mira puesta en los octagonales finales, el equipo paisa quiere sumar tres puntos que lo mantengan en la parte alta de la tabla.

Además, el equipo dirigido por Javier Gandolfi ya comienza a pensar en su próximo reto internacional: el enfrentamiento contra Sao Paulo por la Copa Libertadores, lo que convierte este compromiso en una oportunidad clave para fortalecer su funcionamiento y ganar confianza.

Por su parte, Alianza FC atraviesa una realidad distinta. El cuadro de Valledupar no ha logrado sumar de a tres en sus últimos tres compromisos de Liga, y llega a este encuentro necesitado de puntos para salir de la parte baja de la clasificación y cortar la mala racha.

Este partido promete emociones desde el pitazo inicial, con dos equipos que buscan objetivos distintos pero urgentes: uno por afianzarse en la cima, y otro por encontrar el camino de la victoria.

