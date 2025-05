Bahía busca una victoria ante Atlético Nacional que lo acerque a los octavos de final en la Libertadores

Todo listo en la ciudad de Medellín para el encuentro por la quinta fecha del grupo F de la Copa Libertadores entre Atlético Nacional y Esporte Clube Bahia. Los brasileños van en busca de los tres puntos que los aseguren un poco más en la siguiente fase del torneo continental de clubes más importante de América. Esporte Clube Bahía ya sabe que es ganarle a Nacional en su tierra, esta tarde buscará una victoria por primera vez en el Atanasio.

En la concentración de Bahía todo es celebración y alegría a horas previas del juego que posiblemente les de la clasificación a octavos. Aunque el conjunto de Salvador de Bahía viene de perder en el Brasileirao y su anterior juego por Libertadores en casa, tiene la confianza en su plantel para lograr la victoria. Los brasileños se entrenaron en el Polideportivo Sur de Envigado y durante el partido contarán con el aliento de 400 hinchas que llegaron a Medellín para apoyar a su equipo.

El jugador Erick Luis Carvalho, de Bahía, expresó sus sensaciones previo al partido, “somos plenamente conscientes de que somos capaces de lograrlo. Un triunfo mañana fuera de casa. No importa lo difícil que sea el partido, no importa lo desafiante que sea el partido, sabemos que tenemos capacidad. Y, como dije, la preparación en este momento es más mental que física, incluso porque no tenemos muchas sesiones de entrenamiento”.