“Bajé mis pretensiones económicas para quedarme pero el club me comunicó que no iban a contar conmigo”: Álvaro Angulo

Luego de la sorpresiva salida del lateral izquierdo Álvaro Angulo de Atlético Nacional, fueron muchas las incógnitas que quedaron entre la hinchada y el por qué no se llegó a un acuerdo con el club para su renovación. Pues en una entrevista otorgada por el actual jugador de Independiente de Argentina, se conocieron las razones, de su parte, sobre su marcha del club con el que alcanzó cinco títulos.

El jugador en una entrevista otorgada a un programa radial del país, expresó que su deseo siempre fue continuar en Atlético Nacional, que habló con las directivas para exponerles su postura y que incluso habría bajado sus pretensiones para alcanzar un acuerdo de renovación con el equipo del cual dice estar agradecido.

El lateral goleador pasa un buen momento futbolístico y como el refrán popular “cayó parado” en tierras argentinas, pues en tan solo tres partidos que ha disputado con los ‘Los Diablos Rojos’, todos ingresando desde el banco, Álvaro Angulo ya marcó su primer gol con el club. Ángulo continuó su entrevista expresando que antes de salir bicampeón con el ‘Verde’, ya le habían notificado que no seguiría con el club.

“La última oferta que yo tuve en Nacional fue el 4 de diciembre (2024) y la segunda oferta que me hizo Nacional que desafortunadamente no se llegó a lo que yo como jugador esperaba. Me senté con los directivos, les expresé mis deseos de quedarme, bajé mis pretensiones económicas para quedarme en el club pero no se dieron y ya el 10 de diciembre el club me comunicó que no iba a contar conmigo”, concluyó el lateral de Independiente.