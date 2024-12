Baños destruidos, sillas arrancadas y muros destrozados: así quedó el Pascual Guerrero tras disturbios de hinchas del América

En videos difundidos en redes sociales, se evidencia que la cancha también sufrió daños

En redes sociales, se han difundido imágenes y videos que muestran el estado del Pascual Guerrero de Cali tras los disturbios de la barra ´Barón rojo´ y algunos grupos de hinchas del conjunto vallecaucano que intentaron invadir el terreno de juego. Sillas rotas, muros destrozados, baños destruidos y daños a las instalaciones del Estadio.

«Los violentos no nos pueden dañar la fiesta del fútbol, es hora que los Gobiernos Nacional, Distrital y seccional tomen medidas serias que castiguen acciones que no solo afectan la convivencia, sino que son caldo de cultivo para generar zozobra y dañan la imagen de una ciudad que se precia de ser una Ciudad Capital Deportiva (…) Son grandes los esfuerzos que por décadas los dirigentes, los deportistas y la afición le han invertido para que nuestro deporte sobresalga no solo a nivel nacional, sino internacional, para que un grupo de desadaptados empañen el nombre de una ciudad«, Personería de Cali.

También, se evidenció que en el suelo habían tapas de sanitarops que fueron arrancados de los baños del Estadio. También, en el terreno de juego, reposan diversos objetos que fueron lanzados desde las tribunas.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de difusión en WhatsApp.

Por su parte, un grupo de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía fue asignado para investigar los hechos y reunir el material probatorio para identificar a las personas implicadas en los desmanes.

Así quedó la tribuna sur del estadio Pascual Guerrero de Cali, luego de los disturbios finalizando el partido América – Nacional. Los vándalos destruyeron sillas y se robaron hasta las baterías sanitarias. #MañanasBLU pic.twitter.com/7qbODviAom — BLU Pacífico (@BLUPacifico) December 16, 2024

Le puede interesar: