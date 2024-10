¿Lo afectará? Barbosa y Medellín tendrán cortes de agua hasta el 31 de marzo

Las interrupciones de agua son consecuencia del Fenómeno del Niño:

Por el bajo nivel de agua en el embalse de Piedras Blancas el servicio será intermitente hasta el 31 de marzo en algunos sectores de Medellín y Barbosa. EPM hace recomendaciones para mitigar la contingencia.

Las lluvias previstas que no se han presentado para el mes de marzo generan una disminución del caudal en los embalses, esto deja más de 54 mil usuarios afectados.

Santiago Ochoa Posada, vicepresidente de Agua y Saneamiento de EPM, afirmó que se está “afectando de manera muy especial el embalse de Piedras Blancas donde el almacenamiento que teníamos el jueves de 34.5% ha llegado al 31.4%. Esto nos obliga a tener una serie de interrupciones programadas del servicio”.

Además, EPM entregó recomendaciones para los usuarios. El vicepresidente Ochoa recomendó “a todos los ciudadanos seguir haciendo un uso muy responsable del agua. En la medida en que se presenten lluvias podremos ir evitando estas suspensiones”.

Los cortes de agua se realizarán por más de 12 horas, desde la 1:00 P.M hasta las 2:00 A.M del día siguiente así:

Miércoles 27 de marzo:

– Barbosa: En los barrios 30 de Mayo, Aguas Calientes, Barrios de Jesús, Buenos Aires, Centro, El Portón, El Progreso, Las Orquídeas, Leticia, Pepe Sierra 1, Pepe Sierra 2, Robles, Santa Mónica, Santiago de Los Caballeros.

– Versalles: En los barrios Villa Hermosa, Manrique Oriental, El Raizal, Santa Inés, La Salle, Versalles No. 1, San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas (Medellín), Oriente (Sta. Elena).

Jueves 28 de marzo:

– Barbosa: En los barrios 30 de Mayo, Aguas Calientes, Barrios de Jesús, Buenos Aires, Centro, El Portón, El Progreso, Las Orquídeas, Leticia, Pepe Sierra 1, Pepe Sierra 2, Robles, Santa Mónica, Santiago de Los Caballeros.

– La Montaña: En los barrios Versalles No. 2 (Sta. Elena), La Cruz (Sta. Elena), Oriente (Sta. Elena), Versalles No. 1, El Raizal, Carpinelo (Sta. Elena), San José La Cima No. 1 S.E., La Avanzada (Sta. Elena), María Cano-Carambolas S.E., San José La Cima No. 2 S.E., La Salle, El Compromiso (Sta. Elena), La Esperanza No.2 (Sta. Elena), Bello Oriente, La Cruz parte alta, La Cruz parte baja, La Honda, Versalles II, Versalles II – Mirador.

– La Honda: En los barrios Bello Oriente, La Cruz parte alta, La Cruz parte baja, La Honda, Versalles II, Versalles II – Mirador.

Viernes 29 de marzo:

– Barbosa: En los barrios 30 de Mayo, Aguas Calientes, Barrios de Jesús, Buenos Aires, Centro, El Portón, El Progreso, Las Orquídeas, Leticia, Pepe Sierra 1, Pepe Sierra 2, Robles, Santa Mónica, Santiago de Los Caballeros.

– Villa Hermosa: En los barrios Enciso, Villa Hermosa, San Miguel, La Ladera, Manrique Oriental, La Mansión, Batallón Girardot, Manrique Central No. 2, El Pomar, Campo Valdes No. 2, Los Mangos, Las Granjas (Medellín), El Raizal, Santa Inés, Manrique Central No.1.

Sábado 30 de marzo:

– Barbosa: En los barrios 30 de Mayo, Aguas Calientes, Barrios de Jesús, Buenos Aires, Centro, El Portón, El Progreso, Las Orquídeas, Leticia, Pepe Sierra 1, Pepe Sierra 2, Robles, Santa Mónica, Santiago de Los Caballeros.

– Versalles: En los barrios Villa Hermosa, Manrique Oriental, El Raizal, Santa Inés, La Salle, Versalles No. 1, San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas (Medellín), Oriente (Sta. Elena).

Cortes domingo 31 de marzo:

– Barbosa: En los barrios 30 de Mayo, Aguas Calientes, Barrios de Jesús, Buenos Aires, Centro, El Portón, El Progreso, Las Orquídeas, Leticia, Pepe Sierra 1, Pepe Sierra 2, Robles, Santa Mónica, Santiago de Los Caballeros.

– La Montaña: En los barrios Versalles No. 2 (Sta. Elena), La Cruz (Sta. Elena), Oriente (Sta. Elena), Versalles No. 1, El Raizal, Carpinelo (Sta. Elena), San José La Cima No. 1 S.E., La Avanzada (Sta. Elena), María Cano-Carambolas S.E., San José La Cima No. 2 S.E., La Salle, El Compromiso (Sta. Elena), La Esperanza No.2 (Sta. Elena), Bello Oriente, La Cruz parte alta, La Cruz parte baja, La Honda, Versalles II, Versalles II – Mirador.

– La Honda: En los barrios Bello Oriente, La Cruz parte alta, La Cruz parte baja, La Honda, Versalles II, Versalles II – Mirador.

Ante cualquier inquietud podrá comunicarse con EPM en su línea de atención (604) 44 44 115.

