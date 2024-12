Bebé de 4 meses se encuentra estable luego de haber sido herida por una bala en el Palacio de Justicia

En horas de la tarde del miércoles 14 de febrero, presentó un hecho de intolerancia, por parte de un hombre que armado con un machete intentó ingresar al Palacio de justicia, un policía resulto herido en su cara con esta arma blanca y una bebé resultó herida con una bala.

La bebé de tan solo 4 meses de edad que resultó herida en el altercado, se encuentra estable y fuera de peligro.

El Doctor Juan Carlos Pérez Gerente encargado del Hospital General de Medellín, hablo sobre el estado de salud de la bebé: “La niña ha estado estable, su condición no ha desmejorado, esta tolerando la vía oral, no tiene dificultad respiratoria, en razón a la edad y tipo de lesión, amerita una atención por parte de todos los especialistas del Hospital que es lo que estamos haciendo y con el apoyo del Hospital, de la Secretaria de Salud y la Alcaldía, vamos a brindar un acompañamiento integral, no solamente para la bebé, sino para su familia en el aspecto médico, psicológico y en eso estamos, hasta el momento el parte es de tranquilidad, tenemos que estar pendientes de la evolución de la niña y así lo seguiremos haciendo, seguiremos informando a la comunidad para que haya tranquilidad”.