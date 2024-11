En Bello sancionaron a 32 conductores por conducir en estado de embriaguez en operativo realizado en la madrugada de este domingo

La alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, lideró el operativo en el que también se visitaron los establecimientos nocturnos de Niquia y la Carrera 55

En varios puntos de Bello se realizaron operativos de control a establecimientos nocturnos y de movilidad en la madrugada de este domingo, 19 de mayo, arrojando como resultado 133 conductores sancionados por conducir sin el SOAT, la revisión técnico-mecánica o no portar el casco. De estos infractores, 32, conducían en estado de embriaguez a quienes se les aplicó su respectiva sanción.

El operativo de Movilidad se realizó en la Gran Avenida, en donde, las autoridades además de los comparendos impuestos, inmovilizaron 14 vehículos y 52 motos, por esta razón la alcaldesa de la ciudad manifestó que los controles continuarán en diferentes zonas.

“Nosotros no vamos a parar en los controles, ha sido un llamado que he hecho de manera permanente al secretario de Movilidad, al director operativo de Movilidad y si usted es un conductor que tiene su papelería al día, si su vehículo está en buenas condiciones usted no tiene por qué preocuparse por estos controles y si usted es un ciudadano que sabe que su moto o su carro no está al orden del día con todo, pues entonces no los saque, movilícese en otros medios de transporte y no pongan riesgo su vida, ni la de otros ciudadanos”, precisó la Alcaldesa.

Durante la madrugada también se realizaron controles a los establecimientos nocturnos del sector Niquia y la carrera 55, allí las autoridades realizaron pruebas al licor para constatar que no fuera ilegal o estuviera adulterado, revisaron la documentación de estos lugares y verificaron que no se encontraran menores de edad al interior de ellos.

“No encontramos menores de edad y eso también es muy satisfactorio, pero se les hizo un llamado de atención importante en cuanto al tema del control del ruido. También próximamente, vamos a hacer las visitas con sonómetro porque necesitamos hacer un control efectivo de esto, no solamente, en Niquia sino también en Prado, en el sector Centro, en el barrio Obrero, vamos a estar en toda la ciudad” apuntó la Alcaldesa.

En la Comuna 8 también se realizó inspección, vigilancia y control a expendios de bebidas alcohólicas y aunque no se encontró licor adulterado, si se evidenció un licor a base de leche con fecha de vencimiento caducada el cual fue destruido en el sitio.

Ante esta situación las autoridades hicieron un llamado para estar al tanto de las fechas de vencimiento de los productos y una adecuada manipulación y preparación de alimentos, así como el control integral de plagas y manejo de residuos.

Del operativo participaron cera de 100 personas entre Ejército, Policía, Bomberos y la alcaldía de Bello desde sus diferentes secretarías.

