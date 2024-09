Biblioteca España: Tras 7 años de estar en pausa la comunidad sigue esperando avances

Habitantes de Santo Domingo Savio están esperando a que adelante la construcción y modernización de la Biblioteca España. Mencionan que los residuos de la construcción y el no funcionamiento de la biblioteca los está afectando.

Desde el 2013 iniciaron los problemas de infraestructura de la Biblioteca España, pese a sus intervenciones desde el 2015, aún sigue en reparación y se han realizado hallazgos en dineros que la Contraloría y la Personería de Medellín puso en la lupa.

Habitantes afirman que, debido a los retrasos, no han podido disfrutar de este espacio.

Una de las habitantes del sector expresó que “es una obra muy importante, porque cuando funciona está la ludoteca para los niños y los computadores para las tareas de las niñas. Espero que rápido la inauguren a ver si le toca a uno al menos verla terminada, porque el perjuicio que le causan a uno, la bulla, ese polvero, yo vivo al frente y la casa no dura limpia porque el polvero, y la bulla, esos taladros, está uno bien dormido cuando le toca despertarse”.

La Personería indaga si hace falta dinero para concluir las obras de ejecución del Parque Biblioteca.

Otro ciudadano dijo que “es importantísimo para niños, niñas y para el adulto, es muy necesario que la que la abrieran, que buscaran los recursos para que todos tengamos plenitud de esa biblioteca. Hay bastante retraso, han invertido mucha cantidad de dinero, no me acuerdo cuánto fue que dijeron, pero demasiado dinero, y está todavía en progreso que no saben cuándo esté la plata”.

La Biblioteca lleva más de 7 años cerrada y en obras, se espera que para este año pueda servir a la comunidad.

