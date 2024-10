Blessd, Pipe Bueno, y Edgardo Núñez presentan otra versión de la canción ‘Mírame’

Pipe Bueno y Edgardo Núñez lanzan «Mírame (Remix)» junto a Blessd

Pipe Bueno, uno de los referentes más importantes de la música popular colombiana, y Edgardo Núñez, talentoso exponente de la música mexicana, unen fuerzas para lanzar el remix de «Mírame», éxito de Blessd que ha dominado los charts en varios países. Con esta nueva versión, que incorpora el característico ritmo de la cumbia, los artistas buscan conquistar nuevos públicos y seguir marcando tendencia en la escena musical.

«Mírame (feat. Blessd) (Remix)» es una reinterpretación de la canción original de Blessd, que ha acumulado más de 500 millones de streams y se posicionó en el primer lugar de las listas de Spotify en Colombia, Chile y Ecuador, además de alcanzar el Top 30 global. La canción ha sido escrita por Blessd (Stiven Mesa Londoño), Ovy on the Drums (Daniel Echavarría Oviedo) y Keityn (Kevyn Mauricio Cruz), bajo la producción de Alfredo Zatarain y Dany on the Beat.

Pipe Bueno, quien recientemente firmó con Warner Music Latina, ha comentado que este remix es un reflejo de su compromiso con la evolución de la música popular, al mezclar géneros tradicionales como la cumbia con el sonido urbano contemporáneo.

“‘Mírame (feat. Blessd) (Remix)’ es una muestra de cómo la música puede unir mundos que parecían distantes. Para mí, colaborar con Edgardo en este tema de Blessd ha sido una experiencia increíble. Juntos logramos fusionar nuestras raíces y energías, recreando algo que espero que los fans disfruten tanto como nosotros lo hicimos al grabarlo”, dijo Pipe Bueno.

Este lanzamiento marca otro hito en la carrera de Pipe Bueno, quien en el último año ha destacado con colaboraciones junto a figuras como Gerardo Coronel y Yeison Jiménez. Además, el cantante se presentará el próximo 13 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá como parte de su gira «3er Round», donde interpretará tanto sus éxitos más reconocidos como nuevas producciones, incluyendo este remix.

Por su parte, Pipe Bueno también estará presente en la Semana de la Música Latina de Billboard, donde participará en el panel «La Explosión de la Música Popular Colombiana», acompañado de otros grandes exponentes como Paola Jara, Yeison Jiménez y Luis Alfonso. El evento se llevará a cabo del 14 al 18 de octubre de 2024 en el Fillmore Miami Beach, consolidando aún más la influencia de la música popular colombiana en la escena internacional.

Este remix no solo celebra la versatilidad musical de Blessd, Pipe Bueno y Edgardo Núñez, sino que también rinde homenaje a las raíces latinoamericanas, fusionando lo mejor de ambos mundos en una canción que promete continuar el éxito de la versión original.

