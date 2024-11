Bolillo no ha podido con las Águilas; llevan tres fechas sin marcar y en 10 días juegan Libertadores

La poca capacidad goleadora de las Águilas Doradas, se debe en parte a la salida de Pérez y Morelo quien ayer fue su verdugo

La última fecha de la Liga BetPlay, no fue la mejor para las Águilas, los dirigidos por Hernán Darío El Bolillo Gómez, cayeron en Montería ante Jaguares, que marcó al último minuto con un exdorado Wilsón Morelo, quien fue verdugo del onceno. El Bolillo ya ha recibido duras críticas de parte de la discreta hinchada antioqueña, pues en lo que va del torneo, la redonda solo ha tocado dos veces la malla del rival, una de estas anotaciones fue un penalti y en los últimos tres partidos, se han ido con cero goles en el marcador, una, campaña lejos de ser parecida a lo que fue la de 2022 y 2023. Sin embargo, el equipo se ubica en el centro de la tabla con 7 unidades, sobre equipos como Santa Fe, el Deportivo Independiente Medellín donde tampoco escampa y Once Caldas.

No han podido con el estilo de juego

Si bien, el Bolillo Gómez fue claro cuando llegó hace 20 días al equipo, diciendo a la prensa que “lo que sirve no se toca” en alusión a que los jugadores venían trabajando modelos de juego de ataque a los que ya estaban acostumbrados y con los que eran efectivos al momento de anotar, parece que no contaba con que dos de los bastiones con que contaba el equipo, se fueron y que terminaron por romper los esquemas de juego; por lo que ahora el nuevo DT, tendrá que convertir a los de Rionegro en una aplanadora en el torneo colombiano, si quieren ganarse un cupo a la fase de todos contra todos de la copa Libertadores, que arranca para el onceno este 20 de febrero, donde recibirá en Medellín, al Bragantino de Brasil, pues su nido no era apto según Conmebol.

