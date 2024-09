Bomberos de Medellín controlaron un incendio forestal en Santa Elena

Los bomberos de Medellín lograron contener y extinguir por completo el incendio forestal que amenazaba la vereda Media Luna Parte Alta, situada en el corregimiento de Santa Elena, al este de la ciudad.

Bomberos controlaron el incendio

El siniestro, que se desató en la tarde del viernes, 8 de diciembre, había mantenido en vilo a la comunidad y a las autoridades locales durante horas. Sin embargo, gracias a la rápida y coordinada respuesta de los bomberos, la amenaza fue neutralizada con éxito alrededor de las 2:00 a.m. de esta madrugada.

Para la atención de esta emergencia fue necesario el recurso de cinco máquinas contra incendio, un camión cisterna, 25 unidades bomberiles y apoyo helicoportado a través de 15 descargas de Bamby Bucket de 520 litros aproximadamente cada una.

Durante la atención a la emergencia, y debido a los fuertes vientos, fue necesario realizar evacuación preventiva de dos vivienda, cuyos habitantes retornaron horas después cuando la emergencia no representaba peligro para ellos.

En la atención a este incendio se articularon organismos de socorro como Cruz Roja, Defensa Civil, Grupo Apolo y Ponalsar.

Dato: En lo que va corrido del años Bomberos Medellín ha atendido 198 incendios de cobertura vegetal bajo la influencia del fenómeno de El Niño; es por eso que desde DAGRD recomendamos no hacer quemas en zonas verdes, no dejar basura en zonas boscosas, no arrojar vidrios en estos lugares y apagar completamente las fogatas.

