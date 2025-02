Bomberos logran controlar incendio de gran magnitud en empresa de Itagüí

Bomberos intervienen a tiempo y apagan incendio en empresa de Itagüí

Un incendio estructural registrado en la madrugada de este sábado entre los barrios El Rosario y La Unión, en la empresa Antioqueña de Resortes, fue controlado en menos de una hora gracias a la oportuna intervención de los cuerpos de emergencia.

El llamado de alerta se recibió a la 1:13 a.m., y en solo cuatro minutos, a la 1:17 a.m., los Bomberos Voluntarios de Itagüí llegaron al lugar para iniciar las labores de extinción. La respuesta fue reforzada con unidades de bomberos de Medellín, Sabaneta y Envigado, logrando contener el fuego a las 2:20 a.m., evitando su propagación a edificaciones cercanas y sin reportar personas lesionadas. En total, siete máquinas participaron en la atención del incidente.

La Alcaldía de Itagüí y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo coordinaron la respuesta con el apoyo de la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Policía Nacional y la Secretaría de Movilidad.

El Alcalde de Itagüí, Diego Torres, resaltó la labor de los organismos de socorro, quienes trabajaron para garantizar la seguridad de la comunidad.

Las autoridades continuarán con labores de enfriamiento y limpieza en la zona mientras se investigan las causas del incendio.

