Brad Pitt advierte sobre estafas: «Es horrible lo que hicieron»

El actor estadounidense Brad Pitt se ha pronunciado sobre el caso de una mujer francesa que fue víctima de una elaborada estafa en la que un impostor se hizo pasar por él. La víctima, identificada como Anne, entregó más de 850.000 dólares creyendo que mantenía una relación sentimental con la estrella de Hollywood.

La mujer, quien sufría de depresión, explicó en un programa de televisión francés cómo los estafadores utilizaron inteligencia artificial para crear imágenes y videos falsos del actor, haciéndola creer que estaba en contacto directo con él. Durante más de un año, Anne mantuvo una relación virtual con este impostor, quien le solicitaba constantemente dinero para cubrir supuestos gastos médicos y legales.

Ante esta situación, Brad Pitt expresó su repudio y preocupación a través de un comunicado oficial. El actor calificó la estafa como «horrible» y advirtió sobre los peligros de compartir información personal en línea. «Este es un recordatorio importante de no responder a mensajes no solicitados, especialmente de actores que no están presentes en las redes sociales», señaló Pitt.