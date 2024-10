Breaking Bad es considerada una de las mejores series de la historia

Les preguntaron a varias personas en la calle sobre cuales consideran que son las mejores series de la historia; y entre ellas fue mencionada varias veces Breaking Bad, la cual tuvo su primer capítulo en el año 2008. Además, fue creada y producida por Bryan Cranston y Vince Gilligan.

No solo aparece Breaking Bad en la lista, también mencionaron a Suits, Mordern Family, Mr. Robot, Greys Anatomy, Black Mirror, Game of Thrones, The Boys, La Mujer Maravilla, Sex Education, El Super Agente 86.

Si bien, no mencionaron a Doctor House, pero consideran que también merece estar en la lista junto con las demás mejores series de la historia.

¿Cuál consideras la mejor serie de la historia?

