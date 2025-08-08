¡Bullita y frijolada! La gran Plaza Minorista José María Villa celebra 41 años de servicio y abastecimiento en Medellín

Una semana de fiesta familiar del 11 al 15 de agosto se vivirá en la Plaza Minorista, un lugar que se ha convertido en un pilar del abastecimiento de alimentos y diversidad de insumos en Medellín y Área Metropolitana

Fue en el año 1984 cuando se fundó la plaza reconocida en ese entonces “El Pedrero”; nació con el fin de ofrecer condiciones dignas a los comerciantes informales y convirtiéndose en un referente de organización y economía social. Hoy 41 años después, la plaza continúa siendo clave en la regulación de precios y en ofrecer alimentos frescos a precios accesibles para miles de familias.

Del 11 al 15 de agosto, la Plaza Minorista invita a sus clientes y a toda la ciudad a una celebración especial por sus 41 años de servicio, con actividades para toda la familia. El punto máximo será el miércoles 13, cuando habrá celebración, bullita, una amplia gastronomía para compartir y mucha fiesta para conmemorar este gran hito.

“El 13 de agosto tendremos sancochada, frijolada, orquesta, tendremos una rumbita para celebrar que este gran lugar ha venido prestando un servicio fundamental en la regulación de precios, en la capacidad de abastecimiento, pero también en la capacidad de llevar alimentos a mejores precios a muchas familias de la ciudad”. Menciona Edison Alexander Palacio, Gerente de Coomerca Plaza Minorista.

¿Por qué ir?

Será el espacio adecuado para conmemorar aquel lugar icónico del centro de la ciudad que se ha dedicado a servir a la ciudad y área metropolitana, ajustarse a una óptima economía y poder compartir no solo de la rumba y la celebración, sino también productos frescos a gran variedad y a precios justos, productos para el hogar, prendas de vestir de segunda mano en excelente estado y una seguridad garantizada.

Además, una de sus más grandes especialidades es el sector de maíz (el Sector 1), pues recibe diariamente un aproximado de entre 40 y 60 toneladas de maíz fresco y de chócolo, convirtiéndose en el principal punto de comercialización de este producto típico antioqueño.

También cuenta con el único local en Medellín dedicado a productos de la gastronomía caribeña, ideal para quienes buscan sabores costeños dentro de la ciudad.

La Plaza Minorista no solo abastece de frutas, alimentos y productos exóticos, sino también de artículos complementarios para el hogar. Ofrece insumos e implementos para restaurantes, hoteles, cafeterías y negocios de comida rápida, así como productos para el montaje de empresas, herramientas y ferretería. Adicional, cuenta con una zona dedicada a la venta de ropa de segunda mano en excelente estado, con el fin de contribuir a la economía social de la ciudad.

La plaza invita a la comunidad a conocer su oferta diversa, su seguridad, un ambiente tranquilo y el cariño y la cortesía que brindan sus comerciantes.

También puede leer: