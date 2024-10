¡Prográmese! Estas son las fechas y horarios de la delegación colombiana en los Juegos Olímpicos de París 2024

Faltan solo 3 días para que comiencen los Juegos Olímpicos de París 2024. Son 89 los deportistas que representarán a la delegación colombiana en las justas deportivas más importantes del mundo.

Para esta nueva edición, Colombia sumó 18 cupos más en comparativa con los Juegos Olímpicos realizados en Tokio 2021.

Para este año, Colombia espera poder mejorar la meta y superar lo que se hizo en las pasadas justas de Tokio 2021, en las que los deportistas locales lograron cinco medallas, cuatro de plata y una de bronce.

Anthony José Zambrano, Sandra Lorena Arenas, Mariana Pajón y Luis Mosquera Lozano lograron las medallas de plata y el bicicrosista Carlos Alberto Ramírez se quedó con el bronce en las justas pasadas.

Programación Olímpicos de París 2024

En la historia, la delegación cafetera ha logrado 34 medallas, 5 de oro, 13 de plata y 16 de bronce.

El debut de los colombianos comenzará el jueves 25 de julio con la Selección Colombia de fútbol femenino, en el duelo frente a Francia a las 2:00 p.m. en el estadio de Lyon. A las 2:30 de la mañana hora colombiana, la Antioqueña Ana María Rendón tendrá su competencia de clasificación en Tiro con arco recurvo

El sábado 27 de julio Angie Valdés representará al país en la competencia 16avos de final de Boxeo 60kg a las 9:18 a.m. y Jenny Arias en los 16avos de final de Boxeo 54kg a las 8:30 am.

Por otra lado, Ángel Barajas en la primera ronda clasificatoria de Gimnasia Artística a las 4:00 de la madrugada. Daniel Martínez estará en la prueba CRI de Ciclismo a las 9:34 de la mañana.

Erika Lasso, clasificación de Judo 48 Kg a las 3:00 a.m. y el oriundo de Samaná, Caldas, Jhancarlos González representará al país en la fase eliminatoria de Skateboarding- Street a las 5:00 a.m. hora colombiana.

El domingo 28 de julio, la selección femenina de fútbol tendrá su segundo encuentro a las 10:00 a.m frente a Nueva Zelanda.

Luisa Blanco tendrá su primera ronda clasificatoria de Gimnasia artística a las 2:30 a.m., Ingrit Valencia en Boxeo 50kg 16avos de final a las 5:20 a.m. y Yílmar González en Boxeo 57kg 16avos de final a las 4:00 a.m.

Jhon Rodríguez competirá en Esgrima – Espada, Primera Ronda a las 3:00 a.m. y la antioqueña Jazmín Álvarez estará en la ronda preliminar de Skateboarding- Street a las 5:00 a.m. hora de Colombia.

El lunes 29 de julio habrá competencias de octavos de final en Tiro con arco Recurvo: Santiago Arcila, Jorge Enríquez y Andrés Hernández a las 2:30 a.m..

El martes 30 de julio , Valeria Arboleda participará en 16 avos de final de Boxeo, categoría 57kg a las 6:08 am

Miércoles 31 de julio: las chicas superpoderosas se enfrentarán en fútbol femenino ante Canadá a las 2:00 p.m. en el Estadio de Niza, y Carolina Velásquez correrá en la Triatlón a la una de la mañana hora colombiana.

Jueves 1 de agosto: Habrá participación de colombianos en BMX: Mariana Pajón (Ciclismo – BMX Racing): Cuartos de final / 1:20 p.m. Gabriela Bolle (Ciclismo -BMX Racing): Cuartos de final / 1:20 p.m. Carlos Ramírez (Ciclismo – BMX Racing): Cuartos de final / 1:00 p.m. Diego Arboleda (Ciclismo -BMC Racing): Cuartos de final / 1:00 p.m. Mateo Carmona (Ciclismo – BMX Racing): Cuartos de final / 1:00 p.m.

Habrá participación de colombianos en BMX:

Lorena Arenas correrá en Marcha 20 km en la Ronda final a las 2:20 a.m. , y la participación en la primera ronda de Golf de Camilo Villegas y Nicolás Echavarría a las 2 de la mañana hora colombiana.

Viernes 2 de agosto: Ángel Hernández en Gimnasia / Trampolín para la ronda clasificatoria a las 11:00 a.m.

Sábado 3 de agosto: Ronal Longa (Atletismo/ 100 mts planos): Ronda de clasificación / 3:35 a.m. Ana María Rendón (Tiro con arco/ recurvo): Final / 7:46 am, Santiago Arcila (Tiro con arco/Recurvo): Final / 10:11 a.m. Jorge Enríquez (Tiro con arco/ Recurvo): Final / 10:11 a.m. Andrés Hernández (Tiro con arco / Recurvo): Final / 10:11 a.m. Jhonny Rentería (Atletismo / 100 metros planos): Clasificación / 3:35 a.m. Daniel Martínez (Ciclismo- Prueba Ruta): 4:00 a.m. Santiago Buitrago (Ciclismo- Prueba Ruta): 4:00 a.m.

Ronal Longa (Atletismo/ 100 mts planos): Ronda de clasificación / 3:35 a.m.

El calendario para el domingo 4 de agosto será: Ronal Longa (Atletismo / 100 metros planos): Ronda final / 2:55 p.m. Jhonny Rentería (Atletismo / 100 metros planos): Ronda final / 2:55 p.m. Lina Licona (Atletismo /400 metros planos): Ronda preliminar / 12:05 p.m. Víctor Bolaños (Vela/ fórmula kite): Regata 1 Camilo Villegas (Golf): Cuarta ronda (final) / 2:00 a.m. Nicolás Echavarría (Golf): Cuarta ronda (final) / 2:00 a.m. Anthony Zambrano (Atletismo / 400 metros planos): Ronda preliminar / 12:05 p.m. Paula Patiño (Ciclismo / Prueba de fondo): 7:00 a.m.

será: Lunes 5 de agosto: Evelis Aguilar (Atletismo – 400 metros planos): Ronda preliminar / 4:55 a.m. El antioqueño, Mauricio Ortega competirá en la clasificación de su modalidad de Atletismo Lanzamiento De Disco a las 3:10 a.m.

Martes 6 de agosto Natalia Linares (Atletismo / Salto largo): Ronda de clasificación / 4:15 a.m. Angie Valdés (Boxeo / 60kg): Final / 4:06 pm Alisson Cardozo (Lucha – Libre 50kg): Octavos de final / 4:30 a.m. Jair Alexis Cuero (Lucha /Grecorromana 77kg): Octavos de final / 4:30 a.m.

El Miércoles 7 de agosto habrá clasificatorias y rondas finales para: Lorena Arenas (Maratón de marcha por relevos mixtos): Ronda final / 12:30 a.m. Alisson Cardozo (Lucha – Libre 50kg): Final / 9:15 p.m. Andrés Muñoz (Lucha /Grecorromana 87kg): Octavos de final / 4:30 a.m. Jair Alexis Cuero (Lucha /Grecorromana 77kg): Final / 12:55 p.m. Laura Chalarca (Atletismo /Marcha Maratón Mixto): Final / 12:30 a.m. Mateo Romero (Atletismo Marcha Maratón Mixto): Final / 12:30 a.m. César Herrera (Atletismo/ Marcha Maratón Mixto): Final / 12:30 a.m. Martha Bayona (Ciclismo Pista – Keirin): Ronda clasificatoria / 6:26 a.m. Stefany Cuadrado (Ciclismo Pista – Keirin): Ronda clasificatoria / 6:26 a.m. Kevin Quintero (Ciclismo Pista- Velocidad): Ronda clasificatoria / 5:45 a.m. Cristian Ortega (Ciclismo Pista – Velocidad): Ronda clasificatoria / 5:45 a.m. María José Uribe (Golf): Primera ronda / 2:00 a.m.

habrá clasificatorias y rondas finales para:

Jueves 8 de agosto Natalia Linares (Salto largo): Ronda final / 1:00 p.m. Yenny Álvarez (Levantamiento de pesas/ 59kg): Final / 8:00 a.m. Manuela Gómez (Canotaje C1-200m/ femenino): Ronda previa / 3:30 a.m. Fernando Gaviria (Ciclismo masculino- Ómnium): Pruebas / 10:00 a.m. Martha Valeria Araújo (Atletismo-Heptatlón): Primera prueba / 3:05 a.m.



El Viernes 9 de agosto habrá final y rondas clasificatorias para los siguientes deportistas y sus modalidades: Mari Sánchez (Levantamiento de Pesas/-71 kg): Final / 12:30 p.m. Yeison López (Levantamiento de Pesas/ 89 kg): Final / 8:00 a.m. Martha Bayona (Ciclismo Pista – Velocidad): Ronda clasificatoria / 7:00 a.m. Stefany Cuadrado (Ciclismo Pista – Velocidad): Ronda clasificatoria / 7:00 a.m. Kevin Quintero (Ciclismo Pista- Keirin): Ronda de clasificación / 12:02 a.m. Cristian Ortega (Ciclismo Pista – Keirin): Ronda de clasificación / 12:02 a.m. Martha Valeria Araújo (Atletismo-Heptatlón): Última prueba / 1:15 p.m. Evelis Aguilar (Atletismo – 400 metros planos): Final / 1:00 p.m.

Para el Sábado 10 de agosto , el atletismo, la lucha y el golf tendrán competencias los siguientes colombianos: Flor Denis Ruíz (Atletismo / Lanzamiento de jabalina): 12:40 a.m. Tatiana Rentería (Lucha libre 76 kg): Octavos de final / 4:30 a.m. María José Uribe (Golf): Cuarta ronda (final) / 2:00 a.m.

El último día, domingo 11 de agosto, Angie Orjuela (Atletismo / Maratón): Final / 1:00 a.m.

