En lugar de flores y felicitaciones vacías, la Gobernación de Antioquia propone una reflexión profunda sobre la maternidad, la carga del cuidado y las violencias que aún viven miles de mujeres en el departamento.

¿Qué pasaría si en lugar de celebrar el Día de la Madre con lugares comunes, comenzáramos a cuestionar lo que hemos normalizado durante décadas? Esa es la propuesta de la campaña #NoEsNormal, lanzada por la Secretaría de las Mujeres de Antioquia durante este mes, que convierte una celebración tradicional en una plataforma para visibilizar y prevenir las violencias que enfrentan las mujeres, especialmente aquellas que son madres y cuidadoras.

La campaña surge como una estrategia de comunicación pública que pone en tela de juicio situaciones cotidianas que se han vuelto paisaje: que las mujeres tengan que ser mamá y papá al mismo tiempo, que tengan que escoger entre ser madres o profesionales, que no puedan enfermarse, descansar o simplemente tener tiempo para sí mismas. Nada de esto debería ser normal, y sin embargo lo es para muchas. Por eso, el mensaje es claro y directo: #NoEsNormal.

La estrategia se desarrolla en varios municipios de Antioquia con acciones en espacios públicos, piezas gráficas y audiovisuales distribuidas por redes sociales, medios institucionales y canales digitales como WhatsApp. Además, durante el fin de semana del Día de la Madre, se mantendrán activos todos los mecanismos de prevención y atención para mujeres en riesgo de violencia, con el fin de garantizar que la fecha no se convierta en un momento de vulnerabilidad para quienes más deberían ser protegidas.

Carolina Lopera Tobón, secretaria de las Mujeres de Antioquia, explicó que esta es una oportunidad para ir más allá del reconocimiento simbólico. “Históricamente, los estereotipos de género han impuesto a las mujeres la responsabilidad casi exclusiva del cuidado, reduciendo la maternidad a un mandato social más que a una elección libre. Esto ha invisibilizado su valor, ha limitado su autonomía y ha normalizado una sobrecarga que no les corresponde asumir solas”, indicó.

Según una encuesta realizada en 2024 por la Gobernación de Antioquia, aplicada a 799 mujeres en 49 municipios del departamento, el 65 % de quienes se dedican al cuidado son madres. Estos datos evidencian que, aunque las mujeres sostienen la vida desde el trabajo doméstico y emocional, esta labor sigue siendo invisibilizada, no remunerada y muchas veces impuesta.

Para Susana Ochoa Henao, primera dama de Antioquia, el mensaje es claro: “Cuidar a otros no debería significar olvidarse de una misma. Las madres también merecen tiempo propio, salud mental, autonomía y una red de apoyo real. Querer lo mejor para nuestros hijos implica también querer un mundo más justo para nosotras”.

El llamado también es urgente si se tiene en cuenta el panorama de violencias. Solo en el primer trimestre de 2025, la Línea 123 Mujer Antioquia atendió más de 10 mil incidentes, de los cuales 86 fueron clasificados como críticos. Gracias a la intervención oportuna, se evitaron casos de feminicidio y se activaron rutas de atención integral. A esto se suma el trabajo de las duplas territoriales, que ofrecen acompañamiento jurídico y psicosocial en los municipios, así como los Hogares de Protección, que a la fecha han acogido a 78 mujeres en riesgo extremo junto con sus familias.

Por eso, más allá de las flores o los desayunos en la cama, la Gobernación invita a todos los antioqueños a vivir esta fecha desde la corresponsabilidad. ¿Qué significa realmente celebrar a las madres? Significa garantizar que vivan en entornos seguros, que puedan ejercer su maternidad desde la libertad, con apoyo emocional y económico, con salud y con derechos.

La celebración del día de la madre, es una oportunidad para que cada hogar, cada empresa, cada persona revise sus prácticas, cuestione sus creencias y se comprometa con una maternidad justa, respetuosa y compartida, porque no, no es normal que maternar signifique sacrificarlo todo. No es normal que se celebren las madres mientras se ignoran sus necesidades. Y no será normal mientras no actuemos para cambiarlo.

Te puede interesar: