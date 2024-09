Cáncer de mama: organizaciones sensibilizan sobre la primera causa de muerte de mujeres en el mundo

La Alcaldía de Medellín en conjunto con la Fundación Alma Rosa sensibiliza a 200 líderes de instituciones educativas para que sean los encargados de llevar a sus colegios el mensaje de la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.

Más de 200 líderes serán los encargados de replicar en sus instituciones el mensaje sobre el autocuidado para la prevención del cáncer de mama.

Se espera que el mensaje que llegará a los diferentes colegios también haga un eco en las familias de cada uno de los estudiantes y se conviertan en canales de vida.

La directora de Alma Rosa también dijo que “muchas veces las mamás no nos hacemos el autoexamen, no pedimos las citas de control, porque no nos cuidamos como mujeres, pero cuando un hijo nos lo pide, cuando un hijo nos recuerda, (…) la mamá toma conciencia, puede que no lo haga por mí, porque uno cree que nada va a pasar, pero por mi hijo sí lo voy a hacer, porque no es lo mismo cáncer de mama que cáncer de mi mamá”.