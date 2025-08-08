Close Menu
    Capturan a sujeto que tendría pruebas del secuestro de dos policías en Urabá

    Foto: cortesía

    Allanamiento deja capturado a hombre con objetos de secuestro de policías

    Una operación conjunta entre el GAULA de la Policía Nacional en Urabá y la Fiscalía permitió la captura de un hombre señalado de pertenecer al ‘Clan del Golfo’ en zona urbana de Necoclí, Antioquia.

    Durante el procedimiento, las autoridades capturaron en flagrancia a un sujeto conocido como alias ‘Aldair’, a quien se le investiga por el delito de receptación. En el lugar también fueron incautados varios objetos que estarían relacionados con un caso de secuestro ocurrido el 31 de octubre de 2024, cuyas víctimas fueron dos uniformados adscritos a la DIJIN.

    De acuerdo con los investigadores, los elementos recuperados habrían sido ubicados gracias a tecnología de rastreo satelital (GPS), lo que permitió establecer su ubicación exacta. Las pruebas recolectadas ya están en manos de la Fiscalía para continuar con el proceso judicial.

