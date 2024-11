Capturan en Medellín a dos sujetos que estaban metiendo billetes falsos en negocios de la ciudad

Los sujetos al parecer pertenecen a una banda que estaría delinquiendo en Medellín

En la mañana de este domingo 4 de febrero, la Policía Nacional capturó en Medellín , a dos sujetos sindicados del delito de tráfico de estupefacientes y tráfico de moneda falsa, luego de haber sido sorprendidos en flagrancia por un conductor de servicio de plataformas digitales que, habría sido estafado por una de estas personas que le pagó con un billete de 100 mil pesos falso y que tras el hecho, se rehusó a pagarle y posteriormente lo amenazó con arma de fuego.

En un vídeo que fue dado a conocer por la víctima, se ve como un hombre increpa al joven que le reclama por el precio de la carrera. Según pudo establecer Hora 13 con la víctima, el hombre solicitó un servicio sobre las 5:30 de la mañana, cerca del parque Norte, donde le pidió llevarlo hasta cercanías al estadio, específicamente a un hotel donde estaba alojado. “Cuando llegamos el me pagó con un billete de 100 y yo le devolví, salí del lugar y llegue a una bomba donde la trabajadora me dijo que el billete estaba falso, por lo que me devolví a buscar a esta persona que pude encontrarla saliendo de un hotel junto a otros dos hombres, cuando le reclame, el tipo empezó a insultarme y hasta sacó un arma de fuego, luego yo me fui y llame a la policía”. Dijo el joven conductor.

Al llegar la Policía se encontró que, en el interior de la camioneta, los hombres tenían en su poder varias dosis de estupefacientes y una cantidad considerable de billetes falsos, por lo que fueron capturados y llevados a la URI de la Fiscalía en Caribe.

Los capturados son al parecer oriundos de Bogotá, uno de ellos contaba con una identificación falsa y se movilizaban en una camioneta de gama alta de la marca Mercedes Benz. Al parecer son varias las víctimas de estos sujetos que estarían metiendo los billetes falsos en varias zonas de la ciudad.

Más noticias