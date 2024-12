Carlos Carrillo se presentó como testigo ante la Fiscalía por el caso de corrupción con los carrotanques

El director de UNGRD también se refirió a la actualidad de otros procesos en los que está envuelta la entidad

En la mañana de este martes, 4 de junio, llegó a la Fiscalía General de la Nación, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, para rendir una declaración como testigo dentro del caso de presuntos sobrecostos de 16.000 millones de pesos para la compra de 40 carrotanques.

Carrillo fue atendido por la fiscal anticorrupción Andrea Muñoz, con quien día antes tuvo una charla informal y donde le mencionó su intención de colaborar para poder esclarecer estos casos de corrupción.

Minutos antes de entrar, Carrillo atendió a medios de comunicación y como primera declaración afirmó que considera que la supuesta corrupción no comenzó con su antecesor Olmedo López, sino que esto viene de tiempo atrás.

Además recordó que este escándalo también tiene envueltos los congresistas Iván Name, Andrés Calle y Wadith Manzur, a quienes se encarga de indagar la Corte Suprema.

En cuanto Olmedo López, señaló que al ser nombrado por el Gobierno, debe asumirse la responsabilidad política, “el presidente Petro ha dicho que se cometió un error», pero recordó que en otros gobiernos también hubo corrupción.

Junto a esto, insistió en que la Fiscalía debe reconocer a la UNGRD como víctima de este caso de corrupción “Yo no apoyo el principio de oportunidad porque no es mi papel definirlo eso lo define la Fiscalía yo simplemente he pedido que se nos reconozca como víctimas para aportar nuestra versión y que de esa forma la Fiscalía decida si hay uno de oportunidad, así es en calidad de víctima, podríamos oponernos. Habría que ver qué dicen estos señores”

Frente a la situación de La Guajira Carrillo mencionó que le preocupa más “es una región con la cual se tiene una deuda histórica donde la población atraviesa unas condiciones absolutamente inhumanas, haberse robado esa plata es un acto criminal que debe recibir todo el castigo posible de la ley”.

