El humorista ‘Carroloco’ se pronuncia tras ser acusado de ser testaferro del ‘Clan del Golfo’

El humorista conocido como ‘Carroloco’, se pronunció en las redes sociales días después que las autoridades pusiera bajo la lupa sus supuestos lazos con el ‘Clan del Golfo’, resultando en el presunto embargo de varios de sus bienes.

En un mensaje en su perfil de Facebook, ‘Carroloco’ compartió imágenes de sus presentaciones humorísticas, acompañadas de una declaración en la que defiende su carrera y lamenta las críticas injustas que ha enfrentado: “Quiero compartir con ustedes algunas muy pocas imágenes de mis presentaciones como humorista y desde muy niño que no alcanzan a ser ni siquiera el 1 % de los escenarios en los que he estado a lo largo y ancho del país, porque gracias a mi Dios han sido muchos, tanto aquí como en el exterior. Entiendo que haya quienes desconozcan mi trayectoria y crean falsas suposiciones sobre mi trabajo. Debo aclarar que mi labor como humorista es mi profesión y que he dedicado años de esfuerzo y pasión a ella”, expresó.

El comediante, cuyo nombre ha estado en boca de muchos desde que estalló el escándalo, se refirió a las acusaciones como “juicios erróneos”, aunque evitó mencionar directamente la investigación en su contra. “Lamento profundamente las críticas injustas y los juicios erróneos que puedan surgir por desconocimiento. Mi única intención al compartir estas imágenes es mostrar un poco de lo que amo hacer y de lo que me ha llevado tanto esfuerzo lograr”, agregó.

La investigación realizada por la DIJIN ha permitido desenmascarar una red de lavado de activos presuntamente asociada a la subestructura ‘Carlos Vázquez’ del Clan del Golfo. Esta red, liderada por un hombre señalado con el alias de «Rodrigo», que habría utilizado diversas personas, entre ellas, presuntamente al reconocido comediante ‘Carroloco’, quien habría sido señalado como un supuesto testaferro en el proceso.

