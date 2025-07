Celular, cartas y un cuchillo: elementos clave hallados en la vivienda donde la madre habría asesinado a su hija

Por medio de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación reveló que ya fue presentada ante una juez penal de control de garantías Silvana T., la mujer señalada de asesinar a su hija de dos años y 11 meses el pasado 26 de julio en Manizales.

La Fiscalía reveló que acudieron a la vivienda gracias a un llamado de la comunidad, quienes se alertaron tras oír ruidos y gritos provenientes del inmueble. Al ingresar a la vivienda, se encontraron con la lamentable escena de la menor de edad con varias heridas y a la joven madre con lesiones que se habría infringido.

Durante las verificaciones de registro en la vivienda, también hallaron un arma cortopunzante, un celular y varias cartas escritas por la madre de la menor. El contenido de estos escritos no fue revelado, pero la Fiscalía indicó que tiene esto en su poder como posible clave de evidencia detrás del crimen.

Por su parte, la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes UENNA de la Seccional de Caldas imputó a la mujer por el delito de homicidio agravado. La madre no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Cabe recordar que, cuando la madre llegó al hospital, le indicó a los profesionales de allí que habría atacado a la menor en medio de un “ataque de ira” .

“Me enceguecí, me llené de rabia, fui a la cocina por un cuchillo, le hice daño a mi hija y me quería morir. Sé que me odian por lo que hice, por eso me quería morir”.