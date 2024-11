Cero suicidios y homicidios en Sabaneta, balance de los primeros 100 días de gobierno

El alcalde de Sabaneta, Alder Cruz, presentó su balance de los primeros 100 días de su gobierno

Sabaneta es el primer municipio del área Metropolitana en activar la Patrulla Púrpura para atender casos de violencia contra la mujer en ese municipio de manera ágil y oportuna, con esto y con un trabajo interinstitucional se ha logrado fortalecer las rutas de atención no solo para ellas, sino también, para mejorar la seguridad en el municipio.

Es por esto, que con la central de monitoreo y vigilancia con más de 210 cámaras en Sabaneta, monitorean las 24 horas la seguridad del municipio y se realizan operativos de control con el que se han logrado capturar a personas en flagrancia, cometiendo delitos.

“tenemos una de las centrales de monitoreo más modernas del país lo que ha puesto la tecnología a disposición de la ciudadanía, con ella hemos logrado más del 90 % de capturas en flagrancia y hemos realizado capturas en tiempo real con persecuciones, que arrancan en veredas como La Doctora y logramos materializarlas en Las Vegas y La Distribuidora, gracias a la reacción efectiva de los cuadrantes que tenemos”, aseguró el alcalde de Sabaneta.

En estos primeros 100 días también se ha logrado sellar 18 propiedades dedicadas a vivienda turística sin los debidos permisos, entre ellas, un edifico completo en la Calle larga, y con esto, la alcaldía de Sabaneta, le apuesta a controlar la explotación sexual de menores de edad en ese municipio.

Inclusión, mujeres y víctimas otros pilares fundamentales en estos 100 días

“Las mujeres se sienten inseguras en el transporte público” esta fue una de las frases que dijo el alcalde Alder Cruz durante la presentación de los 100 días de su Gobierno, a su paso, mencionó que, con el transporte público y la secretaría de Movilidad han venido realizando jornadas sensibilización para generar espacios inclusivos y por ello se han implementado los asientos exclusivos en buses con la finalidad de que estas puedan sentirse seguras.

Igualmente, 240 mujeres sabaneteñas han encontrado en las opciones de empleo y formación la construcción de un nuevo proyecto de vida, así como, las casi 3.000 víctimas del conflicto armado que se encuentran radicadas en Sabaneta y para las cuales la actual administración ha incrementado en un 40 % el presupuesto para atenderlas, con el fin de que estas tengan un mejor empleo y desarrollo de capacidades.

En estos primeros 3 meses de gobierno de la Alcaldía de Sabaneta, también 1.500 niños y niñas con capacidades diferentes han sido atendidos y han recibido regalos como poder disfrutar de la magia de ir al cine por primera vez.

La Línea Vida 305 221 80 57

A través de la línea 305 221 80 57 y de la implementación de diferentes programas sociales, Sabaneta es el único municipio del Área Metropolitana que, durante un año, no ha registrado ningún suicidio. Allí en la línea telefónica la ciudadanía recibe orientación, como lo hizo, Juliana Vélez.

“Ha sido crecimiento espiritual porque yo venía de estar muy cargada de problemas y de cosas que, normalmente, uno no suele hablar con las personas que se encuentran dentro del núcleo familiar. Desde la primera vez que yo llamé, me sentí súper bien, ya cuando empecé a venir a las asesorías sentí mucha mejoría y he aprendido a tener mucho amor propio”.

También dentro de estos primeros 100 días, se destacan los avances en la primera etapa de la 43 en Sabaneta, un proyecto de infraestructura vial que sin duda mejorará la movilidad en este sector.

Lea más de Hora 13 Noticias.

Le puede interesar: