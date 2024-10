El deportista Rigoberto Urán recibió la máxima distinción del departamento, el Escudo de Antioquia categoría Oro

Este reconocimiento es debido al aporte que ha entregado al departamento de Antioquia.

El ciclista antioqueño, Rigoberto Urán, recibió en la tarde de este 19 de diciembre de 2023, la máxima distinción del departamento entregada por la Gobernación, el Escudo de Antioquia.

Esto, debido al aporte al deporte del departamento de Antioquia y del país; por su compromiso, sentido de pertenencia, amor y pasión por su tierra, que ha servido de inspiración a las nuevas generaciones de deportistas.

Rigoberto Urán resaltó que: “Este es un homenaje muy bonito, siempre lo he dicho, el apoyo que tuve de la Gobernación en mis primeros años en el ciclismo ha sido muy importante, todo lo que me ayudaron en mi carrera deportiva, me alegra ver y vivir esto, me alegra poder compartir esta condecoración con todos los antiqueños porque amo a Antioquia y a Colombia”.

“Rigo es un ejemplo con los títulos que ha logrado, es admirable como reconoce la Gobernación de Antioquia en sus diferentes facetas, la Gobernación está como marca en la vida de este campeón y de su familia”; dijo el gobernador Aníbal Gaviria Correa.

