    sábado 9 de agosto, 2025
    Medellín

    Cientos de personas se movilizan en Medellín por el expresidente Álvaro Uribe

    Imágenes capturadas de video/@maestroperez

    Simpatizantes de Uribe inician recorrido en pleno centro de Medellín

    Durante este jueves 7 de agosto se llevan a cabo concentraciones ciudadanas en varios municipios de Antioquia, impulsadas por simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Las actividades se desarrollan luego de conocerse la condena.

    En Medellín, el punto de encuentro fue la Avenida Oriental con La Playa. Desde allí, los asistentes avanzan hacia el centro administrativo La Alpujarra, pasando por la calle San Juan y el parque de las Luces. La movilización fue anunciada por dirigentes del partido Centro Democrático, quienes promovieron la participación a través de redes sociales.

    El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se sumó a la convocatoria, y confirmó que haría presencia en la movilización de Medellín.

    “Álvaro Uribe, Antioquia está con Usted”, enfatizó el Gobernador de Antioquia al referirse a la marcha.

    De forma paralela, en Apartadó, municipio del Urabá antioqueño, se realiza otra jornada en el parque La Martina, convocada a partir de las 10:00 a. m., con participación de ciudadanos y líderes comunitarios.

    Las autoridades monitorean el desarrollo de las actividades para garantizar condiciones de seguridad y normalidad en la ciudad y otras zonas donde se llevan a cabo concentraciones.

     

