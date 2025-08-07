Cientos de personas se movilizan en Medellín por el expresidente Álvaro Uribe

Simpatizantes de Uribe inician recorrido en pleno centro de Medellín

Durante este jueves 7 de agosto se llevan a cabo concentraciones ciudadanas en varios municipios de Antioquia, impulsadas por simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Las actividades se desarrollan luego de conocerse la condena.

En Medellín, el punto de encuentro fue la Avenida Oriental con La Playa. Desde allí, los asistentes avanzan hacia el centro administrativo La Alpujarra, pasando por la calle San Juan y el parque de las Luces. La movilización fue anunciada por dirigentes del partido Centro Democrático, quienes promovieron la participación a través de redes sociales.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se sumó a la convocatoria, y confirmó que haría presencia en la movilización de Medellín.

“Álvaro Uribe, Antioquia está con Usted”, enfatizó el Gobernador de Antioquia al referirse a la marcha.

De forma paralela, en Apartadó, municipio del Urabá antioqueño, se realiza otra jornada en el parque La Martina, convocada a partir de las 10:00 a. m., con participación de ciudadanos y líderes comunitarios.

Las autoridades monitorean el desarrollo de las actividades para garantizar condiciones de seguridad y normalidad en la ciudad y otras zonas donde se llevan a cabo concentraciones.

No eran mercados, eran camisetas de #UribeInocente y todos quería llevarla con orgullo. Lo queremos mucho Presidente Uribe y estamos con usted y su familia siempre. Gracias @PaolaHolguin ♥️ pic.twitter.com/ThiXm6hssc — Juliana Hernández (@JulianaHernandF) August 7, 2025

Presidente @AlvaroUribeVel, Antioquia está con Usted. Este jueves, 7 de agosto, marchamos por la libertad y la democracia. Nos vemos en la Av. Oriental con La Playa. pic.twitter.com/udwjymQha9 — Andrés Julián (@AndresJRendonC) August 6, 2025

Le podría interesar:

#Hora13Noticias Más de 700 policías custodiarán las calles de Medellín durante el Desfile de Autos Clásicos https://t.co/Y0JZuqQnI6 pic.twitter.com/FB2W46ZwZq — Hora13 Noticias (@hora13noticias) August 7, 2025

Entérese de más en Hora 13 Noticias.