Cierre de Las Areneras: se establecen condiciones para avanzar sin perjudicar a los usuarios

Autoridades y gremios exigen claridad, seguridad y mejor infraestructura antes de cualquier cierre de Las Areneras

Estos últimos días, las autoridades locales del Suroeste, los gremios de transporte, la concesionaria Pacífico 1 y la ANI han estado discutiendo el posible cierre de la vía en el sector de Las Areneras. Aunque parece haber un acuerdo para realizar el cierre durante seis o cinco horas al día en horario diurno, muchos aún prefieren que sea en la noche para minimizar los impactos. En medio de estos debates, se han planteado cinco condiciones esenciales que deben cumplirse antes de que se cierre la carretera.

Entre las condiciones más relevantes, se destaca la necesidad de que los ingenieros de la concesionaria expliquen por qué no es posible realizar el desmonte del talud de forma lateral, algo que nunca antes había requerido el cierre de la vía.

Además, se exige que el Peaje de Amagá se modernice para evitar que se convierta en un cuello de botella, y que el Plan de Manejo de Transporte (PMT) sea socializado de manera clara y transparente con la comunidad y los usuarios de la carretera, detallando los horarios y las prioridades para cada tipo de vehículo.

Finalmente, los gremios de transporte y las autoridades coinciden en que el cierre no debe proceder sin que se pongan en funcionamiento los 13.2 km de la Unidad Funcional 2, que incluyen los túneles desde Camilo C. hasta La Siria, y sin que el convenio con la Policía de Carreteras esté renovado y operativo, para garantizar el control y la seguridad en la vía. De no cumplirse estas condiciones, los usuarios seguirán exigiendo que se posponga el cierre hasta que se den las garantías necesarias.

