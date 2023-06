Cierres viales en las carreteras de Antioquia este fin de semana.

Cierres viales este fin de semana por Vuelta Colombia y la media maratón Santiago de Arma

Si va a salir de viaje este fin de semana por las carreteras del departamento antioqueño tenga en cuenta que debido a dos eventos deportivos; la Vuelta Colombia y la media maratón Santiago de Arma habrá diferentes cierres viales para que tome rutas alternas y no tenga dificultades para movilizarse.

Mañana 24 de junio se lleva a cabo la etapa 8 de la Vuelta a Colombia por lo que habrá cierres totales de las vías Santa fe de Antioquia – Bolombolo entre las 5 y 30 de la mañana y la 1:30 de la tarde.

El recorrido va desde la Pintada, pasando por Bolombolo, Cañón Cauca, Santafé de Antioquia, Cañas Gordas hasta la entrada del túnel Carlos Gaviria.

Tome rutas alternas si se dirige hacia el occidente y Urabá antioqueño:

Medellín. Caucasia – montería – Urabá.

Y se va hacia el occidente del país.

Medellín – Caldas – Santa Bárbara – la pintada – la Felisa – Pereira o Manizales

El domingo 25 de junio tenga en cuenta los cierres viales que se presentaran en Rionegro debido a la décimo novena media maratón Santiago de Arma

Cierre Total en la Bomba El Carretero, hasta la Glorieta El Tablazo de 6:00 a.m. a 11:00 a.m.

Puede tomar como ruta alterna:

Vía Juan de Dios Morales, Comfama, Llanogrande y Aeropuerto.

También habrá Cierre Total en Belén en ambas calzadas, Glorieta de La Fiscalía de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. y la Avenida Galán, Puente Real, Glorieta C.C San Nicolás, Bomba El Carretero de 6:00 a.m. a 11:00 a.m.

