Conozca los cierres viales que tendrá Medellín este fin de semana 

Cierres viales del fin de semana del 3 y 4 de junio, en Medellín

Por el evento ciclístico Ruta Medellín, se realizarán los siguientes cierres viales el domingo 4 de junio: avenida 33- La Aguacatala, entre las 6:00 y las 6:30 a.m.; Calle 34 con 12 Sur- Las Palmas, de 6:15 a 6:50 a.m.; Avenida Las Palmas en el carril de ascenso hacia el túnel, de 6:15 a 6:50 a.m. y Túnel de Oriente, de 5:30 a.m. a 8:00 a.m.

Desde el sábado 3 de junio, hasta el 25 del mismo mes, se hará el cierre vehicular de la calle 12 Sur con la carrera 51, para concluir las obras del proyecto Metroplús de la Calle 12 Sur. Habrá cierre total de este cruce, por lo tanto se recomienda tomar rutas alternas.

Por obras de ampliación de Carabobo Norte, entre el Jardín Botánico y el puente de la Madre Laura, hay cierre parcial, las 24 horas, en la calzada oriental de la carrera 55 entre las calles 82 y 87. En esta vía los vehículos solamente podrán transitar de norte a sur. Para el sentido sur – norte, deberán tomar la carrera 51B hasta la calle 94 para retomar el puente de la Madre Laura.

En Manrique, sector Palos Verdes, en la carrera 44 con calle 66, hay cierre parcial. Se pueden tomar vías alternas como la calle 67 hasta la carrera 49 (Venezuela) en Campo Valdés.

En la Loma de Los Parra, calle 1 sur con carrera 34, por canalización de aguas lluvias e instalación de cámaras de inspección, habrá cierres parciales de 9:00 a.m., a 4:00 p.m. En el sector está habilitado el paso por un carril.

En la comuna 8 Villa Hermosa, en la calle 62 entre carreras 28 y 32, continúa el cierre preventivo de un carril debido a la pérdida de la banca.

En Villatina hay cierre parcial de la carrera 15 con la calle 52. Las rutas de transporte público tienen desvíos hacia y desde el sector. Está habilitada la calle 52 que conduce al barrio Caicedo.

En la avenida Las Palmas, este domingo 4 de junio, habrá contraflujo en la Transversal Superior, entre Hato viejo y la Loma del Padre Marianito, en sentido oriente con dirección a Medellín, desde las 5:00 p. m. y hasta las 8:00 p. m.

Desde este lunes 5 de junio se presentará en el barrio Girardot cierre total diurno, de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. de la calle 103E, entre carreras 64C, 65 y 67. Así mismo, se aplicará entre calles 103DD y 103E (calzada oriental) y en la calle 103E, entre carreras 64C y 65 de ese mismo sector de la comuna 5.

La Secretaría de Movilidad recomienda tener en cuenta las indicaciones de los agentes de tránsito, conducir con precaución, atender las señales y los mensajes de los paneles ubicados en las principales vías.

