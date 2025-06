Circula comunicado falso sobre Miguel Uribe: su equipo aclara que continúa con vida

Miguel Uribe no ha fallecido como afirman mensajes falsos difundidos en plataformas digitales

Una cadena con información inexacta sobre el estado de salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay comenzó a circular este 17 de junio en redes sociales. El contenido del mensaje, que simula ser un comunicado oficial de la Fundación Santa Fe de Bogotá, anuncia falsamente el fallecimiento del dirigente político.

El equipo de prensa de Miguel Uribe confirmó que dicho documento no es auténtico y que el senador continúa con vida, recibiendo atención médica especializada. También reiteraron que cualquier información sobre su estado será comunicada por canales oficiales.

El supuesto comunicado, fechado a las 2:41 p. m., afirma que el senador habría muerto tras un fallo multiorgánico, pese a los esfuerzos médicos. Sin embargo, la Fundación Santa Fe no ha emitido ninguna comunicación al respecto y la familia del político ha solicitado no difundir información no verificada.

Desde el entorno de Uribe hicieron un llamado a la ciudadanía a no compartir contenidos de origen dudoso que puedan desinformar y generar confusión en momentos delicados.

Le podría interesar:

Una luz por la vida: Antioquia se unirá a la concentración para orar por la salud de Miguel Uribe https://t.co/LCnWjWGlrM pic.twitter.com/xoCKNPf0I7 — Hora13 Noticias (@hora13noticias) June 17, 2025

Entérese de más en Hora 13 Noticias.