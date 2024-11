Ciudadano describe ataque violento contra su carro en el que se movilizaba con su familia en Medellín

Un violento acto de intolerancia se registró en la calle 30, a la altura de Industriales. Un ciudadano que viajaba con su familia, ha narrado el dramático ataque que sufrió cuando un hombre, enfurecido, agredió su vehículo con una barra metálica mientras él y su familia (incluyendo a dos menores de edad) estaban dentro.

En Medellín, un violento golpeó un carro con menores de edad en su interior

El conductor relató que el 7 de agosto, durante un festivo, se dirigían desde el sur hacia Santa Elena para visitar a un familiar. Al ingresar al puente que conduce a la Avenida Guayabal, se encontraron con un tráfico inesperado y, al tratar de incorporarse a otro carril correcto, quien venía a alta velocidad, no reaccionó de manera adecuada y comenzó a tocar la bocina furiosamente. Relata que la situación escaló rápidamente cuando el agresor embistió el carro con la parte trasera de su vehículo, causando un leve impacto.

El ataque se intensificó cuando el agresor, visiblemente alterado, comenzó a golpear los vidrios del vehículo con una barra metálica. La familia, compuesta por dos adultos mayores, una mujer con una bebé de apenas un mes, y otros familiares, se encontraba aterrorizada. El video grabado por uno de los pasajeros muestra la angustia de los presentes y el desesperado intento de llamar a la Policía.

El ciudadano le narró a Hora 13 Noticias, “él me quiso provocar yo tranquilamente hubiera podido coger mi carro y pasárselo por encima yo hubiera podido salir con mi suegro mi cuñado sacar el machete se imaginan eso en la memoria de mis hijos o en la memoria de mi de mi esposa. Entonces yo le hago el daño a él porque supuestamente me está defendiendo y seguramente eso no iba a pasar y yo iba a estar en la cárcel judicializado porque una reflexión grande también es que nuestra justicia hace mucho tiempo le da demasiado beneficios a los bandidos”.

Y añadió, “Estamos en pro de trabajar de avanzar evolucionar los que trabajan estudian, todos hemos tenido días tensos de mucha de mucho trabajo, pero ya pasar por encima porque el ego nos está apoderando pasar por encima del otro, porque yo soy yo y yo soy más nadie, es más que nadie todos convivimos en una ciudad donde todos tienen sus propios afanes y todos tienen sus propios asuntos.

Entonces, la invitación es esa nosotros no nos interesa que nos vean así. Nosotros mismos los que no esta clase de eventos, lo que nos invita es a reflexionar, que estamos haciendo cada uno como persona que están haciendo las autoridades, cómo nos comportamos como sociedad”.

El alcalde Federico Gutiérrez condenó el ataque en sus redes sociales, calificándolo como un acto criminal y solicitando a las autoridades que encuentren al responsable. «Esto más que intolerancia es un acto criminal. Debe ser ubicado. Afectados deben presentar denuncia», afirmó Gutiérrez. Gracias a la intervención de la Policía y el tránsito, el agresor fue identificado y su vehículo inmovilizado.

Este incidente destaca la preocupación creciente por la seguridad y convivencia en Medellín, subrayando la necesidad de mejorar las medidas de seguridad y promover una cultura de respeto en las calles de la ciudad.

Las autoridades locales han enfatizado la importancia de denunciar estos actos para construir una comunidad más segura y respetuosa.

Así quedó el vehículo atacado:

Un impactante incidente de intolerancia se registró en la calle 30, a la altura de Industriales de Medellín, cuando un hombre enfurecido atacó el vehículo de una mujer que se desplazaba con sus dos menores de edad, otra mujer y un hombre. pic.twitter.com/Vfs2YZxRaJ — Hora13 Noticias (@hora13noticias) August 9, 2024

