Ciudadano holandés fue hallado sin vida en un apartamento en el Poblado de Medellín

En un exclusivo sector de el Poblado en Medellín, la Unidad Investigativa de la SIJIN llevó a cabo una inspección judicial en un apartamento, en la tarde del 9 de febrero de 2024. Al cuerpo de un ciudadano holandés.

El ciudadano extranjero identificado como Kenneth Jules de Fares, de 57 años de edad y nacionalidad holandesa, fue hallado sin vida en el lugar.

Los hechos ocurrieron cuando una empleada del servicio llegó al apartamento para realizar labores de limpieza. Al ingresar, encontró al hombre acostado boca arriba y al no obtener respuesta, alertó a las autoridades. Tras una rápida evaluación, se confirmó que el ciudadano holandés había fallecido.

Las causas exactas de su muerte aún no han sido determinadas, no obstante, versiones indican que no se evidenciaron signos de violencia en el cuerpo del extranjero.

Este trágico suceso se suma a una serie de casos similares ocurridos en el Valle de Aburrá en los últimos días. Kenneth, se convierte en el quinto visitante extranjero que fallece en circunstancias desconocidas mientras se encontraba en el Valle de Aburrá durante la última semana.

Las autoridades locales han iniciado investigaciones exhaustivas para esclarecer las causas de estos decesos y descartar cualquier sospecha de actividad criminal.

