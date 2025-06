“Colombia no es de Petro”: María Fernanda Cabal se pronuncia ante multitud en la Plaza de Bolívar

La Plaza de Bolívar fue escenario este sábado de una multitudinaria concentración ciudadana convocada como muestra de respaldo al senador Miguel Uribe Turbay y de rechazo a la inseguridad que enfrenta el país. Según estimaciones, cerca de 60 mil personas asistieron al evento, que incluyó una misa campal y discursos de varias figuras públicas.

la Senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal oró por la salud del senador Miguel Uribe y alzó su voz contra la violencia que sacude al país, además agregó: “Colombia no se arrodilla a los violentos. Colombia no es socialista. Somos un país libre. Dios nos hizo libres. El pueblo colombiano no es de Gustavo Petro”.