Colombia presentará su último examen antes de la Copa América

La Selección Colombia enfrentará este sábado a Bolivia en Estados Unidos

Para los últimos 90 minutos de preparación se espera que Néstor Lorenzo utilice un 11 titular diferente al que alineó frente a Estados Unidos. 17 de los 28 convocados por el técnico argentino sumaron minutos en la goleada cinco por uno ante los norteamericanos y el resto de jugadores espera la oportunidad frente a Bolivia para tener aspiraciones de quedar en el grupo definitivo que disputará la Copa América.

Colombia no pierde desde hace 22 partidos y Lorenzo no conoce la derrota como técnico de la tricolor, esa presión y favoritismo muchas veces no cae bien en los equipos y por eso en la selección saben que lo mejor es mantener los pies en la tierra.

Colombia jugará mañana sábado, 14 de junio, ante la selección boliviana a las 4:00 de la tarde, y después del compromiso Néstor Lorenzo dirá cuáles son los dos jugadores que salen de la convocatoria para que el grupo quede con 26 futbolistas para buscar el título de la Copa América.

Más información deportiva en Hora 13 Noticias

Le puede Interesar: