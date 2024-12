Colombianos que recorren el país y su biodiversidad

Siete colombianos fueron escogidos para recorrer el país y mostrar su biodiversidad, dos de ellas son antioqueñas.

Alejandro Linares, gerente de Canal 13, expresó que ‘colombiar’ por el país de la belleza es “un programa maravilloso que quiere enseñarnos a amar cada vez más a nuestro país, un programa de turismo donde los protagonistas son los jóvenes de Colombia”.

Dos de las participantes son jóvenes antioqueñas. Mariana ha recorrido más del 60% del departamento en su moto, ahora es una ‘colombiajera’.

“Hace mucho tiempo quería recorrer Colombia en moto, y cuando me di cuenta de este proyecto y la ruta ecosistemas dije esta es para mí, porque yo amo la naturaleza, me siento muy cómoda cuando estoy en la naturaleza, entonces definitivamente ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida”, afirmó Mariana Cano Palacio, una Colombiajera.

Mariana recomienda un lugar en Antioquia que llena de magia a quienes lo visiten.

La ‘colombiajera’ también explicó que “la carga energética que se siente en ese lugar es increíble y es el salto del Buey, queda ubicado en medio de La Ceja y Abejorral, es una cascada muy grande”.

Más de 80 lugares fueron visitados por los ‘colombiajeros’ durante sus rutas.

