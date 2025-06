Los colombianos son financieramente responsables: más del 75% de los deudores pagan bien sus créditos

El análisis del comportamiento financiero de los colombianos se hace mediante Procrédito

La Federación Nacional de Comerciantes –Fenalco, anunció que el 75,58% de los colombianos que están registrados en sus bases de datos mantienen un comportamiento crediticio saludable, lo que da a entender que los colombianos pagan a tiempo sus créditos.

Sin embargo, un 16,03% de los ciudadanos se encuentran en un rango rojo y presentan un alto riesgo de no pago, mientras que el 8,39% están en rango amarillo, es decir, en un riesgo medio de impago.

Por lo anterior la entidad advierte que es necesaria una vigilancia constante y la aplicación de estrategias activas que ayuden a prevenir el sobreendeudamiento de los colombianos:

“Encontramos que si bien la mayoría de los colombianos son financieramente responsables con sus pagos a crédito, hay casi 10 millones de personas que no lo son, que todavía presentan serias dificultades para honrar sus compromisos financieros. El deterioro del comportamiento crediticio tiende a escalar rápidamente si no se detecta a tiempo y por eso no es recomendable en lo absoluto ir a ciegas al otorgar crédito en el comercio, en el sector real. Es importante entender y mitigar un poco los riesgos y la incertidumbre que esto genera con información verídica, eficaz y eficiente”, afirmó María José Bernal Gaviria, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia.

Cabe resaltar que el informe de Procrédito se da en un contexto en el que algunos comercios y otros factores tienen tasas de interés elevadas y hay menor capacidad de consumo.La información se obtuvo a través de un amplio análisis realizado mediante la central de información crediticia Procrédito de Fenalco.

Tanto personas naturales como empresas pueden acceder al score de crédito a través del sitio web www.procredito.com.co o la opción de consulta en los puntos físicos de GANA, allí entenderán la clasificación, los factores que influyen y consejos para mejorarla.

