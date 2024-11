¿Cómo se maneja la boletería para Desfiles este fin de semana? Aquí le contamos

Este viernes 9 de agosto en el Edificio Vasquez de la Alcaldía de Medellín, se está entregando la boletería del Desfile de Silleteros que será el próximo 11 de agosto. Desde la Secretaría de Cultura explican que, para reclamar estas boletas, es importante dirigirse a este lugar con cedula en mano. Además, de tener presente las recomendaciones dadas por la entidad.

Desde la Secretaría de Cultura, sugieren llegar al Desfile entre las 10:00 a.m. y 11:00 a.m. ya que este, tiene seis accesos diferentes dependiendo de la gradería. Cada persona debe estar pendiente de la información que está en la boleta entregada por la Alcaldía de Medellín.

El ingreso 1 es por el puente de Guayaquil, el ingreso 2 por Tierragro, el ingreso 3 por el paso peatonal del segundo puente Guayabal, el ingreso 4 por el paso peatonal de la avenida 33, el ingreso 5 por el puente Peatonal de la Plaza de Toros La Macarena y el número 6 de ingreso es por el CAI de Policía de Pies Descalzos.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de difusión en WhatsApp.

La boletería para estos desfiles no tienen ningún costo

“Es muy importante señalar que la boletería para el Desfile de Silleteros no se vende, no hay venta en ningún caso ni en ningún escenario. La recomendación para los ciudadanos es no comprar boletas sueltas”, indicó Santiago Silva, secretario de cultura de Medellín.