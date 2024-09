“Como te veas no define quién eres”: Maluma habló luego de que le negaran la entrada a un establecimiento en Medellín

En la tarde del jueves 7 de marzo el artista Maluma se mostró molesto a través de su cuenta de X con un trino donde comentó una incomoda situación por la que paso.

El artista de temas como “Hawai” y “Junio” intentó ingresar a un establecimiento comercial en Medellín y le negaron la entrada por el código de vestimenta, pues el llevaba puestos unos shorts.

En su trino expresó su molestia con la pregunta ¿Quiénes son las personas que deciden como debes estar vestido para encajar en un lugar?

Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts, quienes son las personas que deciden como debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo se visten… Cómo te veas no define quien eres! NO VUELVO!

— MALUMA (@maluma) March 7, 2024