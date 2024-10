¿Cómo va la medida que exige que los menores de edad deberán viajar con permiso de sus padres?

Desde el 2 de octubre, comenzó a regir la medida tomada por el Ministerio de Transporte, en la que se exige presentar un documento de autenticación en el que sus padres o tutor legal autorice el viaje del menor sin acompañante, con esto, se busca prevenir los diferentes delitos a los que están expuestos lo menores. Sin embargo, los pasajeros tienen una preocupación por el tiempo que tardarán al pedir dichos documentos.

Por su parte, desde la asociación de transporte de pasajeros, manifiestan que es necesario un diálogo abierto con el Ministerio de Transporte para revisar la circular, pues algunos requisitos requieren de mayor operatividad en las terminales.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de difusión en WhatsApp.

Algunos pasajeros de las terminales en la ciudad de Medellín, expresan su opinión respecto a esta medida.

“En otras ocasiones que hemos viajado, nunca nos han pedido el documento, solo con decirlo y hoy se tenía que llevarlo en físico. No conocía de la de la nueva ley, y me parece maravilloso, porque la idea es cuidar a los niños”.

“Esta vez, subí a taquilla, iba a comprar el tiquete y me preguntaron si era menor de edad, pues yo dije que sí, entonces me dijeron que sin un acudiente no podía viajar. Entonces ahí fue cuando llamé a mi acudiente, entonces ya está en camino para poder viajar”.

“Siempre he viajado con el niño, cuando hago la compra lo que piden, es el número del documento como tal, pero esta vez, si me lo pidieron como como físico; la tarjeta de identidad me la pidieron. Me parece una buena norma porque así, los niños están más seguros en cuanto al viaje”.