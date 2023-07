Una compañía que diseña experiencias inmersivas de marketing, en Cliqueando

Una compañía que diseña experiencias inmersivas de marketing y la bicicleta eléctrica que funciona como un carro híbrido, en Cliqueando, con los periodistas Juan Carlos Yepes y Valentina Muñoz.

Hoy en Cliqueando, imagínese un coctel que empieza con realidad virtual y aumentada, a eso le agregamos una pizca de metaverso y luego lo más reciente: inteligencia artificial. Eso es todo lo que mezclan acá, en esta firma. Se llama Hyperse, está ubicada en Medellín y lo que hacen es mezclar todo eso para potenciar a las marcas.

De esa experimentación nació HyperBot, este modelo tridimensional que simula ser un ser humano y que dialoga con cientos de seguidores a través de la red Twitch. Esta tecnología tiene aplicación práctica para las empresas.

“A través de los años diferentes marcas han querido desarrollar estrategias de marketing que comuniquen o que estrechen ese lazo entre ellas y sus clientes, pero lo han hecho de una manera tradicional y plana. Nosotros lo que buscamos es potencializar esas estrategias a través de tecnologías inmersivas, que las marcas les permitan a sus clientes vivir experiencias únicas y diferenciadoras”, manifestó Andrés Betancur, gerente de Hyperse.

En cinco años se visualizan como la empresa top de Colombia en tecnologías inmersivas.

Una bicicleta eléctrica sin batería y sin recarga:

¿Una bicicleta eléctrica sin batería y sin recarga? Se trata de la principal apuesta de PI-POP una empresa francesa que aspira a reducir el impacto en el medio ambiente, sustituyendo la batería de litio por una pila que se recarga con el mismo movimiento al usar la bicicleta como lo hacen los carros híbridos.

Y para quienes ya descargaron Threads y creen que ya no pueden eliminar esta aplicación sin eliminar también su cuenta de Instagram, les tenemos la solución.

Threads funciona no como una aplicación independiente sino como una herramienta de Instagram, por lo tanto, usted no puede eliminarla una vez la haya descargado, pero, sí puede desactivarla, de esta forma su perfil en esta aplicación desaparecerá para todas las personas y nadie podrá ver lo que publicó. Desactivar esta herramienta no afectará su cuenta de Instagram.

