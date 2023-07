Una compañia que ofrece microcréditos por plataforma, en Cliqueando

Compañía que ofrece microcréditos por plataforma y maneras de cuidar los celulares con los cambios de temperatura, en Cliqueando, con los periodistas Juan Carlos Yepes y Valentina Muñoz.

En Cliqueando participamos en Connect, una iniciativa de la firma internacional Publicize para visibilizar a las compañías de base tecnológica y el ganador fue la firma Vaale.

La firma Vaale brinda una tarjeta que da acceso a microcréditos para que las personas en el barrio puedan comprar en las tiendas y negocios cercanos.

“Nuestro propósito es seguir construyendo una banca más equitativa, seguir contando cómo todo el equipo en Vaale construimos y disponibilizamos los productos para que las personas puedan tener una solución de equidad y disponible alrededor de donde ellos viven”, manifestó Santiago Tobón, fundador de Vaale.

El cupo virtual para los usuarios de la plataforma es de cien mil pesos quincenales.

La red social Twitter, anunció que, con el objetivo de cuidar la extracción y manipulación de datos, las cuentas verificadas podrán como máximo leer 6.000 tuis al día, las no verificadas 600 y las nuevas cuentas no verificadas 300.

Durante estos meses de altas temperaturas, los teléfonos móviles son los que más sufren; estas son algunas recomendaciones para que no se recaliente su celular.

Primero, evitar fundas demasiado gruesas, el uso continuo de Waze y tener el brillo en lo más fuerte a altas temperaturas.

Segundo, cerrar las apps modo desesperado. Uno de los mitos más extendidos es el de que cerrar las aplicaciones en nuestro teléfono libera recursos: todo lo contrario.

Tercero, evitar las aplicaciones que prometen enfriar el dispositivo, pues, es imposible lograr esto mediante un APP.

