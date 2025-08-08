¡Completamente renovados! Alcaldía de Medellín ha intervenido 96 escenarios deportivos

A la fecha, la Alcaldía de Medellín ha invertido $34.000 millones en infraestructura de escenarios deportivos

Medellín continúa avanzando en su compromiso con el deporte y la recreación. Con la ejecución del Plan 282-25, la ciudad ha logrado recuperar un total de 96 escenarios deportivos, lo que representa un paso importante para ofrecer a los ciudadanos mejores espacios para la actividad física. A julio de 2025, la inversión en infraestructura supera los $34.000 millones, lo que ha permitido modernizar gimnasios, canchas, piscinas y otros espacios de esparcimiento.

El Plan 282-25 fue diseñado con el objetivo de recuperar 1.044 escenarios deportivos, de los cuales 700 estaban en estado crítico al inicio de 2024. Hasta ahora, se han renovado 60 gimnasios al aire libre, 18 canchas polideportivas, nueve canchas sintéticas, cuatro piscinas, tres parques y dos pistas.

Como parte de este proceso, también se han realizado intervenciones funcionales que incluyen la modernización de graderías, baños, zonas verdes, cerramientos, iluminación y el mantenimiento de implementos deportivos. Estos trabajos buscan ofrecer ambientes seguros y gratuitos para la comunidad.

Medellín no solo apuesta por mejorar la infraestructura deportiva local, sino que busca consolidarse como una ciudad anfitriona de grandes eventos internacionales. Recientemente, la ciudad fue sede del Panamericano Junior de Natación y el Panamericano de Patinaje de Velocidad.

Con la inversión y renovación de estos espacios, la Administración Distrital refuerza su compromiso con el acceso al deporte y el uso adecuado del espacio público, fomentando la salud, el bienestar y el aprovechamiento del tiempo libre para los medellinenses.

