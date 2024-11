Comunidad en Barbosa se unió para pavimentar una vía rural

Cansados de esperar soluciones por parte de las autoridades y hartos de pagar peajes, algunos habitantes de Barbosa y Girardota ha tomado la iniciativa en sus propias manos. Durante dos fines de semana consecutivos, se han unido en un «combite» para pavimentar una vía en el sector Loma Linda que conecta los dos municipios.

Comunidad asegura que esta vía puede ser usada por quienes quieran evitar el peaje

Oscar Gutiérrez, líder social y miembro de la veeduría 011 Comité No Más Peajes Barbosa, manifestó, «por segundo fin de semana consecutivo, estamos trabajando arduamente para recuperar esta vía que es vital para nuestra comunidad. No podemos permitir que los intereses de unos pocos nos sigan exprimiendo económicamente», declaró Gutiérrez.

La iniciativa ha contado con la generosidad de habitantes de Barbosa y Girardota, quienes han donado material y mano de obra para la construcción de la vía. La meta inicial era pavimentar hasta la entrada de Lomalinda, pero gracias al apoyo de la comunidad, se espera que puedan llegar hasta la curva, unos 50 metros más adelante.

“Aspiramos que sea un alivio para nuestros habitantes de Girardota y Barbosa y que estos municipios queden unidos a través de esta vía y, no nos sigan separando a través del peaje, que ya pagamos con dos valorizaciones ”, explicó el líder.

La comunidad en Loma Linda no solo está trabajando en la pavimentación de la vía, sino que también está buscando otras alternativas para evitar el pago del peaje Trapiche. Recientemente, se reunieron con el ministro de Transporte, William Camargo, para buscar una solución al problema, pero no obtuvieron resultados satisfactorios.

«El ministro dice que no conoce el tema del peaje Trapiche», comentó Gutiérrez. «Parece que ya tienen todo asegurado para que Barbosa siga pagando y pagando sin ninguna compensación».

Y añadió, “como somos los paisas, aquí si ellos no hacen nosotros buscamos la manera de hacerlo porque no nos vamos a quedar sentados esperando a que las cosas nos lleguen a las manos; por aquí se trabaja con amor con fe por nuestros familiares amigos; pues ya por mí mismo yo cuando comencé esta lucha era exento hoy ya no soy exento y aspiro a que esta vía me sirva como alivio a mí y a mi familia”.

La comunidad asegura que está decidida a seguir luchando por sus derechos y su bienestar.

