Con cartas, estudiantes de colegio de Bello denuncian acoso sexual por parte de un profesor

“Me dijo en el oído que qué pasaría si me daba un beso”, “me incomodó al tocarme la pierna” “me saludaba siempre de abrazo y una vez me dio un beso en la mejilla pero intentó que fuera en la boca”. Son algunas de las denuncias que hacen niñas de alrededor de 12 años de edad, sobre su profesor de tecnología e informática.

Un delicado caso de presunto acoso sexual es denunciado a nuestro medio Hora 13 Noticias, donde desesperados, padres de familia, alumnos y hasta algunos otros docentes, piden que esto sea difundido para evitar una tragedia que terminé afectando más a varias niñas que se sienten vulneradas, y que no dejan de sentir incomodidad y miedo por parte de un docente, quien se supone debería ser quien las protege.

Algunas niñas se llenaron de valentía y con cartas escritas a mano, confiesan lo que este profesor les estaría haciendo y diciendo

Según la denuncia, las cartas no son el primer “grito de ayuda” de estas menores, pues esto se vendría presentando desde hace varios meses y afirman haber alertado a los directivos de la institución, pero mencionan que ellos solo han “apaciguado el ambiente”, sin abrir una investigación, para tener una respuesta verdadera que ayude a las estudiantes que aparentemente están siendo victimas de acoso sexual.

“Nos citaron junto a nuestras hijas en presencia del docente, según ellos, para aclarar el problema, pero como ustedes saben eso coacciona a los alumnos y genera una revictimización. El docente tergiversó toda la información y al final, la reunión concluyó en que el afectado era el docente y no las niñas. Él lo que hizo fue amedrentarnos, afirmando que si se seguía la denuncia podíamos terminar nosotros en problemas, y se justificó diciendo que las estudiantes estaban perdiendo la materia y que por eso ellas lo inventan. Las niñas tienen temor y no sienten apoyo por parte de las directivas”, cuenta una de las madres de familia.

Asimismo, Hora 13 Noticias conoció una grabación donde se puede escuchar al profesor hablando en el aula de clases, dirigiéndose a las niñas involucradas, con la intención de aclarar lo que sucede.

“Me toca cambiar mi forma de ser, porque una de las niñas que tanta confianza me dio, perdió la materia y se desquitó y dijo que era que yo la manoseaba. Entonces, me toca cambiar mi forma de ser. toca dejar las confianzas, nada de eso, porque no quiero malos entendidos…. Me duele mucho y me pone muy triste porque he sido muy claro con ustedes. ¿qué me pasó? Lo máximo que me hicieron fue que me llamaron la atención, eso es todo. Pero lo que más me duele, es que yo he sido muy claro con ustedes, desde el principio les dije “niñas si yo hago algo que no les guste, me dicen y nunca más vuelvo hacer eso”. yo pensé que estaba tratando con personas maduras, seriecitas, pero bueno, todo pasa…”

En esta misma grabación se puede escuchar como algunas estudiantes intervienen para exponer que también han sido sus víctimas, y que se han sentido incómodas en varias ocasiones, donde él habría intentado besarlas y tocarlas, afirmando que el docente suele decirles que es “jugando y molestando y algo que se da en confianza”.

Hasta el momento el caso estaría siendo escalado en el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias de la Secretaría de Bello y también con un radicado ante el ICBF.

Por su parte Natalia Andrea Patiño Restrepo subsecretaria de calidad y cobertura del municipio de Bello, respondió a Hora 13 Noticias: «desde la Secretaría de Educación Municipal garantizamos la activación de la ruta de Atención Integral con las entidades competentes, Salud, Protección, Justicia y Control Interno Disciplinario, además realizamos los trámites administrativos que garantizan la protección de los involucrados en el marco del debido proceso» .

